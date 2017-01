No es un duelo cualquiera

Su modo de encarar las situaciones es sencillamente el pragmático, con una gran tranquilidad seguramente propia de un hombre muy experimentado. Manuel Parres se siente muy bien, ganando peso en los planes de Molducci y con las fuerzas intactas tras las vacaciones: "Todo el mundo las ha aprovechado muy bien, con la familia, desconectando un poquito y recargando las pilas". Las suyas están a tope pese a que "han sido cortas, pero es lo que hay y ahora toca volver al trabajo". Lo nota especialmente en la nueva toma de contacto para reanudar competición: "Los primeros días después de la semana de parón fueron lo que se llama semana de carga, combinada con trabajo explosivo, que hacía falta y que el preparador físico, nos puso". El cuerpo técnico decidió dar libres otros dos días "para celebrar la Nochevieja con la familia".

También vinieron muy bien y la plantilla los agradeció, correspondiendo con unas ganas tremendas de ir a por todas: "Creo que estamos todos con la cabeza puesta en acabar esta primera vuelta, comenzar la segunda y encarar las aspiraciones al próximo título, que es la Copa del Rey". Eso será en febrero, así que hay margen para realizar una gran preparación, pero lo inmediato es lo que manda, y más si se trata de la visita de CV Teruel. Siempre hay algo especial, eso está claro, y Parres lo sabe desde los dos puntos de vista: "No es un partido cualquiera, es contra unos aspirantes al título, donde creo que la gente está más motivada que en otros partidos, hay ganas también de demostrar que un equipo le puede ganar al otro".

A nadie, incluso desde la perspectiva desde fuera de la pista, se le escapa que "siempre es algo que motiva, jugar contra Teruel". Pero no va más allá de eso para el bravo central blanquiverde, que ganó todo con los turolenses en dos años y que hizo lo propio con Unicaja en una sola temporada. La Supercopa y un partido de la fase regular no son comparables: "Mirarlo desde el lado de la revancha no es la mejor manera; es el último partido de la primera vuelta de la fase regular de la liga, no tiene nada que ver, no nos estamos jugando ningún título, simplemente está ahí el orgullo de cada equipo y demostrar que el uno está por encima del otro".