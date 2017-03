Un equipo en la peor racha de la campaña

De las fechas que quedan por tachar en el calendario unionista quizá no haya una más importante que otra. La mayoría son ante rivales directos, el mismo partido de esta jornada, y todo lo que la UD Almería consiga bueno será para intentar una permanencia que no será sencilla. Mañana seguirá esa lucha ante un Alcorcón que está en horas bajas. Un bache de resultados y de juego que lo tiene sumido en la peor racha del curso. Los de Julio Velázquez, preparador que precisamente debutó en el cargo frente a los rojiblancos en Santo Domingo, encadenan siete encuentros consecutivos sin conocer la victoria. Casualidades del destino, ahora le llegan tres choques ante tres conjuntos sumidos en su misma pelea: Almería, Mallorca y Mirandés. Tres lances en los que despegar o en los que tocar la zona roja. Una zona en la que precisamente ellos, junto con el Nástic de Tarragona, marcan el corte con los treinta y tres puntos que cuentan en su casillero particular. Cuatro menos que tiene el equipo de Luis Miguel Ramis después del transcurso de treinta jornadas.

Un mes y tres semanas han pasado desde que los alfareros consiguiesen su último triunfo. Fue en Santo Domingo y ante el líder todopoderoso de la categoría, el Levante UD de Juan Ramón López Muñiz. Desde entonces hasta hoy, cuatro empates y tres derrotas. Pese a ello aún se encuentran a cuatro puntos del descenso que, vista la racha, debe ser una noticia positiva.

Por negativa que pueda parecer esta dinámica, mañana no serán un rival más sencillo. Al contrario. Vendrán con el cuchillo entre los dientes a sabiendas de que una victoria en el Mediterráneo les puede alejar mucho de la Segunda B. También conscientes que una derrota tiene el efecto contrario. Por eso el choque que se verá en la media tarde de este sábado sobre el verde del Estadio de los Juegos Mediterráneos será uno de los más importantes en clave unionista. Una victoria insuflaría muchísimo aire a un equipo necesitado de ello y por ende metería en la pomada, y de qué manera, a un conjunto madrileño que aún tendría más dudas de cara a un final de campaña que se antoja dramático para la mayoría de equipos.