"Sé que el equipo va a salir de esta, no hay que alarmarse"

-sabor amargo para cerrar la primera vuelta, con una derrota ante el Lorca por 0-3, a pesar de haber sido superiores e inmersos en una mala racha...

-En el partido el noventa por ciento de las ocasiones y la posesión la tuvimos nosotros, pero en los últimos diez o quince minutos no hemos estado bien. El primer gol nos desconcentró , por como fue, por la mala suerte que tuvimos. A raíz de ahí nos partimos un poco y no nos vimos en el campo. A pesar de ello, creo que nos merecíamos mucho más al resultado que finalmente se dio (0-3), pero así es el fútbol. A veces juegas mal y puntúas y otras lo haces bien, mejor que el contrario, y pierdes.

-El equipo está pagando estas últimas semanas muy caro tanto el no aprovechar sus ocasiones como los mínimos fallos en defensa...

-Es verdad que llevamos ya unos cuantos partidos en los que no estamos sacando nada y creo que han sido precisamente los encuentros en los que mejor ha estado el equipo en el campo. A nivel grupal hemos mejorado en muchos aspectos, pero no llegan los resultados. Para cambiar eso no queda otra que seguir trabajando y haciendo méritos para tener mejores marcadores. Ante el Lorca tuvimos ocasiones para ponernos por delante varias veces pero no quiso entrar la pelota. Creo que nos vendrá bien el parón liguero para cambiar la mentalidad. Son dinámicas y ahora estamos en una mala.

-Se juega bien, pero no hay premio. Solo se ha sumado un punto de los últimos quince posibles. ¿Cómo está afectando eso al vestuario ejidense?

-El vestuario es joven pero está bien. Es verdad que hay algunos a los que les puede afectar un poco más, pero somos un grupo muy bueno de personas dentro del vestuario y estoy seguro de que vamos a saber salir de esta y no creo que haya ningún problema.

-A pesar de la mala racha, se cierra la primera vuelta en posiciones de permanencia...

-Ha terminado la primera vuelta y no estamos en puestos de descenso, por eso creo que no hay que alarmarse por nada. A principio de temporada a cualquiera nos hubiese gustado estar en esta situación, más que nada porque somos un club económicamente humilde y que acabamos de ascender. No hay que alarmarse y hay que mantener siempre los pies en el suelo. Hace cinco o seis semanas en algunas entrevistas nos decían que podíamos engancharnos incluso a la zona alta y desde la plantilla siempre hemos dicho que sí, que claro que podríamos, pero que nuestro objetivo es mantener la categoría y va a ser complicado. Es cierto que estuvimos en una situación clasificatoria muy buena, pero no han salido las cosas bien en los últimos duelos y ha cambiado, pero no hay que alarmarse. La plantilla es joven pero en muchos aspectos muy madura y no se pone nerviosa.

-Y hay que tener en cuenta que el CD El Ejido se ha medido a equipos de presupuestos muy superiores, llegando a ganar a varios de ellos...

-Precisamente ante el Lorca nos fuimos al descanso diciendo que les habíamos pasado por encima, y es el cuarto clasificado, que no habían tirado ni a puerta aún y las ocasiones eran todas nuestras. En esta categoría hay muy buenos equipos y nosotros les hemos plantado cara a todos los rivales, incluso les hemos ganado, sobre todo en Santo Domingo, que creo que es una baza que tenemos que reforzar en la segunda vuelta además de la de mejorar fuera de casa. Estoy seguro de que en los cinco primeros partidos de 2017 vamos a ver la situación de otra manera.

-¿Qué valoración general hace de la primera vuelta y qué cree que habría que mejorar tras el parón navideño?

-La valoración, sobre todo, que no hemos seguido una linea regular. Empezamos perdiendo los dos primeros partidos, luego remontamos en San Fernando y enlazamos una buena racha en la que sacamos muchos puntos y ahora otra vez hemos pasado por un bache. Creo que para 2017 tenemos que tener cierta regularidad en la competición y sobre todo hacernos fuertes en portería cero, porque cuando hemos sacado buenos resultados ha sido cuando no hemos encajado muchos goles.