"No hay evidencias científicas de que otro técnico nos mejore"

Por enésima vez en lo que va de temporada, síntoma inequívoco de la errática trayectoria deportiva descrita por el equipo, el capitán tuvo que salir a la palestra para dar la cara por el técnico pese a estar inmerso en una lesión muscular y tener difícil, como él mismo reconocía, llegar al partido del domingo ante el Oviedo.

-¿En el plano físico se ve con opciones de llegar al choque del domingo ante el Oviedo?

-Pocas, pocas. Parece ser que tengo una contractura muy fuerte, lo que vienen a llamar una microrrotura porque hay algunos filamentos de las fibras dañados. Eso sumado al riesgo que implica me lo pone muy difícil, pero a ver cómo va la semana.

-Es la 23ª jornada pero la trascendencia ya es máxima...

-Sí, totalmente. Venimos de mucho tiempo hablando de partidos muy importantes, de la urgencia durante todo el año, incluso en los partidos de casa debido a nuestro escasísimo bagaje fuera, pero es cierto que no creo recordar que haya habido un partido tan trascendente por la situación presente y lo que puede decantar hacia el futuro como el que nos enfrentamos.

-¿Qué ambiente espera en el graderío del Mediterráneo?

-Tengo clarísimo que el que tiene que dar el primer paso es el equipo. Estamos en situación de agradecer mucho y de pedir poco a nuestros aficionados, eso es cierto. Asumimos nuestra mala temporada, nuestro escaso bagaje de puntos y pocas victorias. Dicho lo cual, nuestros cinco últimos partidos de casa han sido cuatro victorias y una derrota contra un grandísimo equipo como el Getafe, con posibilidades de haberle ganado. Nuestro rendimiento en casa de los últimos dos meses es muy bueno y sobre todo tengo clarísimo que si la afición está del lado del equipo, contagiando nosotros ese ambiente, le va a dar alas y le va a quitar opciones de ganar al Oviedo. Eso es lo que quiere toda la familia de la UD Almería, ganar el partido. La mejor manera es que el Oviedo se sienta de verdad visitante y que no va a sacar ningún punto. Reconozco que el equipo debe dar el primer paso, pero si tiene un tropezón y la afición se vuelca, se levanta. Por resumir, un esfurezo en ese sentido de nuestra afición pondrá más de cara la victoria.

-¿Percibe al equipo preparado para la final del domingo o cree que dejará de nuevo al técnico 'con el culo al aire' como dijo Casto un día?

-Anímicamente es un partido difícil, quizá sea el más difícil de afrontar. Desde el aspecto mental o emocional pesará por su trascendencia. Las piernas en un momento dado pueden decir que no andan. Capacidad tenemos, obviamente, y lo hemos hecho en otros partidos. Recuerdo dos partidos en una situación muy delicada como recibir al Lugo y al Levante tras venir de UCAM y Huesca. El equipo reaccionó y tuvo capacidad sin hacer un fútbol vistoso ante el Lugo y contra el Levante, que ya vino como líder destacado, la UDA demostró levantarse y plantar cara al Levante.

-¿El vestuario está con su entrenador?

-Creo que hay una cosa que es mucho más importante y siempre lo he dicho. El vestuario tiene que estar con su escudo, con la empresa que le paga. Necesitamos un victoria imperiosamente y no hay evidencia científica de que con otro entrenador vaya mejor. Hay veces que pasa y veces que no. Eso es el fútbol. No veo sinceramente un jugador que diga yo lo quiero hacer mal para que al entrenador no le vaya bien. No sé si no es capaz, no puede, no tiene confianza... No puedo responder a eso, probablemente nos pasarán muchas cosas de esas, pero no veo eso. Espero que se demuestre el domingo. Y si no que lo diga y nos deje a los demás porque necesitamos los tres puntos.

-El hecho de que comparezca como capitán pese a estar lesionado viene a demostrar la importancia del partido...

-No, como había vuelto a la titularidad era una buena opción. Creo que han pasado otros compañeros y nos va tocando periódicamente. Que la situación es especial es evidente, pero tampoco hay que darle mayor importancia. Si hay que interpretarlo así, pues también, no dejo de ser el capitán del equipo.

-Se habla de la posibilidad de que el Oviedo de Hierro juegue con una línea de cinco atrás.

-Para este tipo de partidos, la menor preocupación son aspectos técnico-tácticos y de nuestro rival. Me preocupa mucho más cómo afrontemos nosotros el partido y soportemos emocionalmente su importancia o cómo seamos de jugar los cinco primeros minutos y de enganchar a nuestro público para que el ambiente sea favorable y al equipo se le quite esa losa y le venga frescura para ser creativos. No va a determinar que el Oviedo juegue con cinco o con cuatro aunque lo hemos estudiado en vídeo, viendo ambas opciones.

-Fue titular contra el Nástic y salió lesionado, en Cádiz también acabó tocado, ¿está siendo difícil el curso a nivel particular?

-La lesión que tuve contra el Nástic de Tarragona no puede considerarse que tenga incidencia el aspecto físico porque fue un golpe fortuito. Esa lesión te para en el mes de octubre y te obliga a un reinicio, creo que lo había encontrado y tengo nuevamente un problema muscular. Si digo que me encuentro bien no me vais a creer, pero tras hablar con médicos y preparador físico hemos identificado, viendo cómo fue mi trabajo de recuperación de la rodilla, que tenga mucho más que ver un aspecto emocional que físico. Ese estrés competitivo de que la cosa no está yendo bien y te implicas tiene una incidencia en lo muscular. No bajo los brazos.