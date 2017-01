No hay excusas ni crédito

Lo que pase a lo largo de hoy lunes es toda una incógnita, pero Fernando Soriano se subió ayer al autocar todavía como primer técnico del equipo y se bajó del mismo casi 800 kilómetros después sin noticias del presidente, como le ocurrió otrora a Francisco, Hugo Sánchez o Arconada. El maño no quiso poner excusas ante el merecido marcador cosechado en Reus. "Hemos merecido la derrota porque el rival ha sido superior y nos ha ganad en todo, en intensidad, en agresividad, en las disputas… han tenido el balón y han dispuesto de ocasiones", decía un Soriano decepcionado con la actitud de sus jugadores: "Hemos sido superados, sobre todo en el primer tiempo, en el segundo hemos mejorado un poco y Quique ha tenido una buena oportunidad". En cualquier caso reconocía que "lo mejor ha sido el resultado porque nos ha permitido estar vivos hasta el final, sin merecerlo".

Soriano no echaba balones fuera, "yo soy el máximo responsable y culpable de esta situación", aunque sí mandaba un claro mensaje a sus jugadores: "No podemos permitirnos un partido así en la situación en la que nos encontramos. De esta manera es difícil poder salir hacia delante. Está claro que nuestra clasificación pesa a la hora de jugar, pero no podemos dar este nivel".