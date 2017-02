El filial escala un puesto pero se queda sin margen de error

Si la Unión Deportiva Almería B quiere acabar la temporada regular en posiciones de play off de ascenso a Segunda División B, no puede permitirse dejar más puntos por el camino. Los rojiblancos igualaron 2-2 en su visita a casa del Dos Hermanas San Andrés, penúltimo clasificado, y encadenaron tres semanas sin conocer la victoria, sumando solamente un puntos de los últimos nueve posibles. Bien es cierto que el empate en tierras malagueñas les ha permitido hacerse con la segunda plaza, aprovechando la derrota del Antequera en El Palo (2-1), pero por otro lado se han quedado sin margen de error. Su estancia en puestos de promoción ya no es tan cómoda como hace un mes, ya que tienen al quinto clasificado a solamente tres puntos de diferencia.

La situación se aprieta en la estela de los puestos de privilegio, con equipos como Huétor Tájar, Motril o Martos que vienen apretando fuerte. Ambos han ido recortando poco a poco con almerienses y antequeranos, que ya parecen haber perdido de vista la primera posición que ocupa un Atlético Malagueño que precisamente cayó el pasado domingo frente al equipo hueteño, que es el cuarto. En esta jornada que se avecina, los de Fran Fernández deben volver a recuperar la contundencia en casa frente a un River Melilla que se juega la permanencia, y poder volver así a la buena dinámica que les haga mantener lejos a los rivales directos que puedan poner en peligro su billete para estar en la pelea por regresar a la categoría de bronce, objetivo del filial que dependerá, por otro lado, de la salvación del primer equipo.