El filial no puede fallar hoy ante el Motril, un rival directo

A pesar de que les separan ocho puntos, la Unión Deportiva Almería y el Motril son rivales directos en la lucha por quedarse con una de las plazas de promoción por el ascenso a la Segunda División B. Bien es cierto que son los rojiblancos los que tienen más ventaja sobre los granadinos en esta batalla, así lo demuestra la clasificación, pero los de Fran Fernández no pueden permitirse un tropiezo ante los motrileños esta tarde si no quieren ver como su colchón de puntos desde el play off empieza a perderse con rapidez, ya que los rojiblancos llegan de perder en Maracena (1-0). Así, el filial recibe a las 18:00 en el Mediterráneo al Motril y lo hace con las novedades del central Bali Pons y el extremo Paquito, llegados del Madridejos y CD El Ejido.