El filial vuelve a abrir brecha con la estela del 'play off'

Fin de semana redondo para la Unión Deportiva Almería, que se impuso el sábado por 3-2 al River Melilla en el anexo del Mediterráneo. Además de sumar una victoria que le hizo cerrar el bache de tres partidos sin ganar, en los que sumó un punto de nueve posibles, el conjunto rojiblanco vuelve a ganar algo de distancia con respecto a los equipos que esperan en la estela de las posiciones de play off. Los de Fran Fernández, que encaraban la jornada con la necesidad de ganar para no quedarse sin margen de error y perder el justo colchón que les separaba del quinto clasificado, han pasado de estar a tres del quinto a estar a cinco, por lo que recupera parte del terreno perdido. Y es que cabe destacar que el filial estuvo hasta a diez puntos de sus perseguidores, de los equipos que están a la espera de un tropiezo de alguno de los conjuntos de play off para dar el salto a dichos puestos. Aumenta las distancias dos puntos más el equipo almeriense gracias a que también se dieron buenos resultados para ellos, ya que el Huétor Tájar cayó ante el Loja (1-0) y el Martos no pasó del empate en casa del Atarfe (2-2).

Mientras, en el Grupo XIII, si la jornada anterior fue de alegría, en esta última cambiaron las tornas tanto para Pulpileño como para Huércal-Overa. Los de Pulpí sufrieron una derrota siete jornadas después de su último tropiezo, siendo la primera desde que está en el banquillo Leo López. Cayeron frente a un complicado Lorca B por 1-2. Sus vecinos huercalenses, que se la jugaban ante un rival directo, perdieron 3-0 en casa de la Minera aunque siguen fuera del descenso.