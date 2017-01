"Ya ganamos al Cartagena y se vio que le podemos competir"

-¿qué valoración hace sobre el partido ante el San Fernando?

-Creo que hicimos un partido bastante serio, desde el principio hasta el final, con una primera parte en la que salimos bien al contagolpe, controlamos bien el juego, y precisamente en un contraataque llegó el primer gol, que fue el penalti. Nos encontramos con el segundo en una buena jugada. En la segunda parte tuvimos más incovenientes, por los parones, los lesionados, hicimos un partido sólido en defensa e incluso metimos dos goles más.

Después de un tiempo jugando bien y no ganar, te mermas un poco, pero ya han cambiado las tornas"Hay que ir a ganar cada partido, pero la clave de la salvación está en hacer de Santo Domingo un fortín"

-Y por fin cambio de dinámica...

-Seguimos siendo los mismos. La verdad es que el domingo salió bastante bien todo, como no nos venía saliento últimamente, por que quitando el partido de Melilla, que fue en el que peor estuvimos, en los otros seis jugamos muy bien tanto en defensa como en ataque, pero no salían las cosas y no entraban las ocasiones. Sin embargo, los rivales llegaban menos veces y nos marcaban.

-Había ganas de reencontrarse con el triunfo, sobre todo por esa presión psicológica de que pasen siete semanas y no llegue un buen resultado, a pesar de jugar bien. ¿Se podría decir que se ha quitado un peso de encima el equipo?

-Bueno, después de un tiempo sin ganar, viendo que juegas bien un partido tras otro y no salen los resultados buenos, es cierto que te puede mermar un poco psicológicamente, pero bueno, hemos vuelto a ganar, cerramos una mala racha y se cambian las tornas y hay que pensar en el partido del Cartagena.

-Se le vio con mucha confianza sobre el terreno de juego y con mucha decisión, sobre todo cuando decidió tomar la responsabilidad de tirar el penalti...

-Sí, al final un gol te hace coger confianza, y desde el partido del Mérida que lo tiró Samu Corral y lo quería tirar yo, pero como Samu tenía más gol decidimos que fuese el y luego me dijo que el próximo me lo dejaría, Curiosamente en este caso se lo hicieron a el y me lo ha dejado. Y ya pensé que tenía que meterlo como sea. Estoy muy contento por haber ayudado al equipo con el gol y hay que seguir así.

-La victoria por 4-0 es clave para recuperar esa fortaleza en casa, que es donde hay que hacerse fuertes para lograr el objetivo de la permanencia...

-Sí, la verdad es que todo salió muy bien, en todos los sentidos, el pasado domingo. Es muy importante a partir de ahora ganar todos los partidos de casa. También fuera, porque todos cuentan, pero tenemos que hacer de Santo Domingo un fortín si queremos mantenernos.

-Ahora se buscará seguir con la inercia positiva después de cerrar el bache, pero toca visitar al Cartagena, el líder...

-El de Cartagena está claro que será un partido muy complicado, sobre todo porque jugamos en su campo. Ellos tienen la obligación de quedar primeros o de jugar play off como mínimo, así que será muy difícil. Pero bueno, aquí en Santo Domingo ya les ganamos 1-0 y vimos que les podíamos competir perfectamente. Yo el cero a cero no lo firmo nunca, ni ante el Real Madrid, yo siempre quiero ir a ganar, aunque luego según vaya transcurriendo el partido lo mismo sí lo firmas, pero siempre apuesto por la victoria de mi equipo.