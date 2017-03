El gen ganador de Juanmi González

Llega la hora de los valientes, y hay que serlo para con 21 años afrontar algo no propio de esa edad. La necrosis en la cadera no pudo con Juanmi González, aquel niño prodigio al que no le gustaba nada de nada perder en su Huelva natal cuando se iniciaba en esto del voleibol. "La verdad es que esta temporada ha sido el inicio para muchas cosas, vine de la lesión, antes había estado en Italia de suplente y en Soria estuve, pero fue como un espejismo", comenta.

Es titular en el líder de la fase regular, cuenta para la Selección Española y de actor de reparto, por tanto, ha pasado a actor principal: "El año pasado después de la operación estuve de suplente y yo creo que este año ha sido como el inicio de muchas cosas, ha sido el inicio de una carrera que espero que dure más de lo que duró antes de la lesión, y espero que en los años próximos siga mejorando y poder estar titular en este equipo o, si por casualidad me voy a otro lado, porque espero irme de España en unos años, estar también titular". Tiene mucho que ver su gen de gran competidor, que le hace desear la victoria sobre todas las cosas. No oculta que es otra faceta que ha trabajado: "Ahora estoy empezando a gestionar los sentimientos y las emociones en los partidos para poder mejorar como persona y como jugador". Pero no entiende otra cosa que no sea ir con todo: "Pienso en ganar todo 3-0; para quedar campeones tenemos que ganar a todo el mundo, así que esa es mi intención, yo quiero ser campeón y quiero que mi equipo sea el mejor de toda la liga y el mejor en los play off".