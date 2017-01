La grada requiere regalos

Hoy es el día más esperado del año para los niños y en este comienzo de 2017 coincide también con una de las tardes más ansiadas por la afición de la Unión Deportiva Almería, necesitada de una victoria que le borre el pésimo sabor de boca que le dejó el último encuentro del pasado año. La derrota por 2-1 en Miranda de Ebro dolió y mucho por cómo se produjo y por las desagradables e inexplicables suplencias de algunos jugadores. Después de aquello, un largo parón con el equipo nuevamente en zona de descenso y un par de semanas en el que el mercado no se mueve para un conjunto que necesita reforzarse como el comer para sacar adelante sus objetivos.

El partido de esta tarde posiblemente marcará el rumbo de la secretaría técnica en los próximos días. Visita el Estadio de los Juegos Mediterráneos un equipo que viene embalado y que encima se ha reforzado. Pese a comenzar tan mal como el Almería, a los madrileños el cambio de entrenador les vino como la seda, llegó un hombre metódico y trabajador y los resultados se vieron desde el principio. No juega al fútbol que enamora, no tiene problemas en sacar el balón a punterazos, no es un virtuoso del mal entendido guardiolismo, pero logra victorias en casa y a domicilio, algo imposible para la UD en los últimos dos años. Como el conjunto azulón siga en su buen camino y asalte el coliseum rojiblanco, las primeras horas competitivas de este recién estrenado 2017 van a ser muy movidas en el despacho de Alfonso García. De momento hay tranquilidad porque se confía en la buena imagen como local de los rojiblancos, pero los números fuera son tan nefastos, que la cuerda es tan fina que en cualquier momento puede romperse.

Sin fichajes y con la única noticia de la renovación de Fran Vélez (la de Puertas sigue parada), los de Soriano quieren ser el cuarto rey mago para los aficionados. Bien harían los jugadores regalándole a la grada un buen espectáculo y tres puntos muy necesarios para regresar a la zona de salvación. Sin duda, ése sería el mejor presente que podría tener la plantilla, derrotar a un conjunto muy superior por potencial y salir de las cuatro posiciones que tanto escuecen, el reto que se ha puesto el grupo para este final de la primera vuelta, que se consumará el próximo fin de semana en Reus. Marcarse objetivos a largo plazo ahora es tan absurdo como pensar que un buen resultado serviría al Almería para encaminarse hacia la zona alta. Ése fue uno de los errores que marcaron la época Gorosito hace ahora mismo un año y que precisamente comenzó con victoria ante la Llagostera. Hay que hacerle caso a Simeone, ir partido a partido y conformarse con dos buenos resultados en estos dos últimos choques del primer acto liguero.

Es cierto que en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, la Unión Deportiva Almería está mostrando una versión muy diferente a cuando juega fuera, pero esta tarde llega un equipo con mucho oficio y cuyo entrenador suele sacar buenos marcadores de sus visitas a tierras almerienses. El Getafe no tendrá apuros en encerrarse en busca de contras y eso es algo que le hace daño al equipo de Soriano, limitado tácticamente cuando un choque comienza atragantado y acuciado por la ansiedad clasificatoria. Será partido para Pozo (si juega), para Puertas (si juega), para Fidel (si lo hace con la seriedad de los últimos encuentros), para hombres que desborden y sean capaces de romper una línea de presión con su calidad. Pero también será un encuentro para un entramado defensivo que debe reafirmarse después del coladero que fue en Anduva. Los azulones tienen mucho poderío aéreo y ahí los de Soriano no se enteran. A ver si uno de los propósitos de año nuevo es mejorar al defender el balón parado rival. En la medular, todo hace indicar que Vélez va a estrenar renovación con titularidad, puesto que es uno de los intocables para Soriano.

Horario nefasto en un día que apetece estar con los regalos de Reyes y no desquiciándose con el fútbol. Más de uno pidió en su carta los tres puntos de esta tarde. ¡Qué difícil es hacer feliz a la gente!