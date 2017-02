"Me di un gran sprint para abrazar con el gol a Gaspar"

-supongo que muy contento con ese debut soñado en Segunda División.

-Mucho, muy contento. Durante la semana se dieron todas las circunstancias para que el pasado domingo estuviera de titular. Fue un sueño, uno de mis objetivos para esta temporada. El equipo hizo un partidazo y a nivel individual, me vi bastante bien.

-Se le vio con mucha picardía ante los delanteros rivales.

-Me tomé el partido con muchas ganas, sabía que tenía que competir puesto que el Oviedo es un equipo muy duro. Con ayuda de todos mis compañeros, salió todo a la perfección.

-¿Le sorprendió verse en el once titular?

-Durante la semana ya me había hablado de la posibilidad de ir convocado. Cuando Isidoro se lesionó, se me abrieron las puertas del once. Me aconsejó cómo jugar en esa posición, puesto que yo no soy lateral derecho, aunque ya lo había hecho alguna vez.

-No hizo un partido de muchas subidas, pero cubrió su zona con contundencia.

-Al ser central, tiendo más a defender, no estoy acostumbrado a ser un lateral ofensivo. Lo primero es cubrir la zona.

-¿De quién se acuerda?

-Sobre todo de mi familia y mis amigos, que estuvieron en la grada.

-Hay que tener la cabeza fría, su equipo es en el filial.

-Es importante, hemos jugado un partido con el primer equipo, pero somos del filial. Hay que aprovechar las oportunidades para que sigan contando con nosotros.

-¿Cómo vio a su compañero Gaspar?

-Como siempre, sé que puede jugar en el primer equipo. Es un chaval muy descarado, tuvo la suerte del gol e hizo un partido sensacional.

-Se le vio correr para abrazarlo tras el gol.

-Me pegué un sprint para abrazarlo, sé que se merecía esa oportunidad y ese gol, estoy muy feliz también por él.

-¿Y Sillero? El único de los tres del filial que no jugó.

-A él también le hubiera gustado disputar algunos minutos. Pero seguro que tenemos más oportunidades en el futuro y ojalá que pueda jugar.

-Con el Almería B, el año está siendo muy bueno.

-Por ahora, el objetivo se está cumpliendo, que es estar entre los cuatro primeros. Quedar campeones de Liga está complicado, puesto que el Malagueño se ha descolgado. Ahora buscamos acabar en puestos de promoción y tenemos que darlo todo por intentar subir a Segunda División B.

-Supongo que la ilusión es regresar a una convocatoria del primer equipo.

-Claro, por supuesto. Habiendo demostrado que puedo estar ahí, en mi mente sólo hay trabajo diario para ganarme otra oportunidad.

-En Almería se le ve muy cómodo.

-Desde el primer día que llegué. Hay un gran vestuario y la ciudad está fantástica. Vivo con mi novia y no puedo tener queja.

-Me dice que su familia vino a ver su debutar.

-Vinieron mis padres, mi hermana y algunos amigos, no podían perderse esta oportunidad.