"Me gustaría devolver a la ciudad y al equipo a la liga que merece"

Tras toda una vida deportiva haciendo la maleta de un lado para otro, el curso anterior, después de tres cursos inactiva, decidió volver a casa. Y lo hizo con un desafío mayúsculo, mantener al Syngenta CB Almería en Liga Femenina 2, esa categoría tan conocida para ella. Y lo hizo. Sin embargo, unos trámites administrativos dejaron al equipo en Primera Nacional. Con un abanico de ofertas para bajarse del barco, su identificación con el equipo y la ciudad le hicieron ponerse al mando de una embarcación imberbe. Y qué manera de hacerlo, firmando uno de las mejores campañas de su dilatada trayectoria. Ahora, con la Final Four a la vuelta de la esquina, Alicia González Marco (Almería, 1986) tiene un único anhelo: devolver al equipo a la categoría de plata del baloncesto femenino español.

-Año difícilmente mejorable.

La gente se va dando cuenta que el deporte femenino es diferente, pero no menos atractivo o interesante"

-Dentro de lo que es competir en esta categoría y trabajar mucho para un objetivo difícil que tenemos, estamos consiguiendo los resultados. Se trabaja mejor así.

-Partíais como favoritas, pero imagino que confirmarlo en la pista no es sencillo.

-Partir de favoritas podríamos decir que te da un poco más de presión. Siempre hay que trabajar duro para demostrar que así es, que no lo somos porque la gente quiere sino porque lo demostramos en la pista. También es bueno que la gente nos piense como favoritas.

-En esta situación, ¿objetivo ascenso?

-El objetivo está claro desde el día uno que empezamos a entrenar, que es volver a la categoría. La temporada está siendo casi perfecta en el sentido deportivo, porque solo hemos perdido un partido. Perder solamente un partido en tantas jornadas, en una liga donde cualquiera te puede dar un susto, una Copa, muchos entrenamientos y lesiones, tiene mucho mérito. Nosotras lo estamos haciendo.

-Y eso da confianza para lo que viene.

-El cruce octavos se presuponía así porque te cruzas con el octavo clasificado del otro grupo. Ahora en cuartos de final teníamos un rival difícil, que en el partido de liga aquí nos puso las cosas complicadas. La verdad es que hicimos un partido muy serio, muy concentradas y nos llevamos una diferencia de veintinueve puntos. Ahora bien, nos queda el partido en casa y hay que gestionar esa victoria. No nos podemos relajar y tenemos que hacer otro partido muy serio para asegurar nuestra presencia en la Final Four.

-¿Cuál es secreto del equipo?

-Realmente no hay secreto. Es trabajo, trabajo y más trabajo. Somos un grupo y un equipo y eso se nota en la pista. Nos llevamos bien, trabajamos a gusto toda la semana y luego salimos y ponemos corazón, que al final es lo importante.

-En lo personal, vaya números estás haciendo.

-Yo estoy muy a gusto y muy contenta, me siento muy bien físicamente. Yo siempre salgo a la pista a darlo todo. Hay partidos que salen mejor, hay partidos que salen peor estadísticamente; pero siempre se sale a dar el máximo.

-¿Por qué decidiste quedarte?

-He tenido ofertas en verano y durante la temporada, claro. Al final, cuando te sientes comprometida con un club y estás a gusto, quieres luchar con esa camiseta. Al final es eso, estoy en mi ciudad. Llevaba muchos años jugando a baloncesto en una categoría de muy buen nivel, pero fuera de mi casa. Volver el año pasado significó mucho para mí, fue bonito. Me gustaría devolver a la ciudad y al equipo a la liga que se merece. Me gustaría volver a ver a Almería en Liga Femenina 2.

-¿Ayuda un poquito en la decisión poder jugar con tu hermana algún ratito?

-Ya el año pasado sucedió, en algún partido estuvimos en pista algunos minutillos. Es algo especial, estar aquí con tu familia, encima poder jugar con tu hermana, siempre da un plus más.

-Volviendo al equipo y mirándolo con perspectiva, ¿cómo vivisteis el descenso administrativo?

-Fue un palo muy gordo. Al principio no nos lo creíamos. No podía ser. Habíamos estado todo luchando, haciendo malabares para mantener la categoría y cuando estás arriba del todo de felicidad y a punto de empezar una pretemporada te llevas ese chasco. Intentamos luchar todas por redes sociales para que no fuese así, pero una vez definitiva la decisión de la Federación de descendernos de categoría, tocó asumirlo, vivir el presente y tirar para adelante. Que es lo que hemos hecho, demostrar que somos un equipo de LF-2 y que vamos a volver a estar ahí.

-Analizando la situación, el baloncesto en Almería no pasa por su mejor momento. ¿Qué ocurre?

-No creo que sea un problema, las cosas se están haciendo bien. Tener equipos en ligas a nivel nacional supone mucho, hay que mover mucha gente y dinero. Lo importante es tener una base, tener una cantera, el club la tiene y ahora lo que importa es aprender de los errores, que yo creo que ya se ha hecho. Y que las empresas nos ayuden y patrocinen para estar ahí arriba. Hay muchas que lo hacen y se agradece. Teniendo esas bases yo creo que Almería va a volverporque la ciudad responde. Solo falta tiempo, creo.

-Hablemos de deporte femenino. Medalla de plata en los JJOO, Anna Cruz subcampeona de la WNBA, Mireia Belmonte y muchos éxitos más. ¿Qué falta para que el protagonismo no sea efímero?

-Seguir dando guerra, no queda otra. Poco a poco se nos va escuchando más. La gente se va dando cuenta que el deporte femenino es diferente quizás, pero no menos atractivo, interesante o emocionante. Solamente seguir ahí, como siempre. Entrenando, jugando, ganando competiciones y poco a poco la gente se va a ir enganchando. Al final los deportistas lo hacemos porque nos gusta, es una pasión. Si tienes apoyo y te empujan, mucho mejor, pero lo vas a seguir haciendo. Ahí es donde la gente se engancha o no.

-¿Cuál es la razón de todo esto?

-La razón es un poco general. Los medios se hacen menos eco de eso porque se sigue menos, hay menos costumbre. Lo que se viene viendo es el deporte masculino. Poco a poco la gente se viene haciendo eco más del deporte femenino. No puede cambiar todo de la noche a la mañana porque se haga mucho ruido.

-Usted seguirá aportando su granito porque gasolina le queda para rato. ¿Me equivoco al afirmar esto?

-Yo quiero dar mucha guerra todavía. Hasta que el cuerpo aguante yo voy a estar ahí.