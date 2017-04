El hijo pródigo vuelve por sus fueros

El idilio de Kalu Uche (Abu, Nigeria; 1982) con la UD Almería parece no tener desenlace. Ya fue básico para lograr la permanencia el curso anterior con tres goles que dieron nueve puntos. Por motivos que no parecen tener un argumento de peso detrás, el club decidió no prolongar su relación contractual para el presente curso. Sin embargo, la salida de Chuli con dirección a Getafe y la imposibilidad de traer un sustituto, acabaron de nuevo con el nigeriano por Almería.

Con menos de veinte minutos desde su vuelta, ayer le llegó la primera oportunidad para salir desde el inicio. "Me enteré esta misma mañana (por ayer)", dijo después en zona mixta. Ramis lo introdujo como un elemento más de un planteamiento valiente y el delantero tuvo una respuesta extraordinaria. Volvió a ser ese delantero que no necesita de muchos balones para crear peligro a la defensa contraria y a demostrar que su experiencia le permite tener una lectura de las situaciones de ataque sublime.

Fue un incordio para los locales desde el inicio. De hecho, en el minuto tres solo una parada inverosímil de Reina lo apartó de adelantar a los unionistas. Aunque no se vino abajo. Unos minutos después aprovechó un balón de Motta para dar una nueva muestra de la calidad que atesora en sus pies. Intentó una vaselina que tuvo que salvar el arquero tarraconense con un escorzo. No encontraba recompensa a su buen hacer, pero la sensación era que la UD Almería por fin inquietaba a su rival de forma constante a domicilio. Un aspecto que no venía ocurriendo en lo que va de campaña.

Su momento de gloria llegaríapasado el ecuador de la segunda parte cuando el delantero volvió a dar una exhibición de jugador de área. Un centro de Fidel fue prolongado por el espigado Joaquín para que Kalu Uche rematase a placer a la portería de Reina el esférico. Tanto más que valioso que permitió a los de Ramis obtener un triunfo vital en todas sus aristas.

El internacional por Nigeria se erigió como pieza clave en la temporada pasada para conseguir la salvación y en la presente amenaza con repetir tamaña proeza. Una gesta que empezó a labrarse ayer con una actuación en la que se benefició también del buen rendimiento colectivo del grupo.

Ahora el técnico catalán tiene un cisma ante la vuelta de Ramón Azeez y José Ángel Pozo, que no pudieron viajar a Tarragona por lesión. Tiene el entrenador que decidir si con este dibujo y con el killer en el césped la UD Almería brilla más. Sea como fuere, Kalu Uche parece volver por sus fueros y amaga con ser decisivo en lo que queda. Sin duda, ese talento para aparecer cuando el club está en la lona lo tienen los elegidos. Y él es uno.