Quien juega con fuego...

El CD El Ejido sufrió el pasado domingo frente a la UD Melilla su tercera derrota consecutiva (0-2) y se queda a solamente tres puntos de los puestos de descenso. Y es que el haber sumado solo un punto en las seis últimas jornadas de la competición liguera ha provocado que los del Poniente almeriense hayan perdido gran parte del colchón de puntos que les alejaba del peligro en una tabla clasificatoria en la que siguen jugando con fuego. Desde que se impusieran al Córdoba B por 2-0 el 13 de noviembre del ya pasado año, los celestes están cerca de ver pasar dos meses sin saber lo que es ganar. Necesitan encontrar un punto de inflexión y recuperar el terreno perdido en las últimas semanas.

Se suele decir siempre eso de "año nuevo, vida nueva", pero esta frase no parece haberse hecho efectiva para los ejidenses. Bien es cierto que en algunos partidos del bache que están atravesando han sufrido la mala fortuna e incluso claros errores arbitrales, pero en líneas generales el equipo ha mostrado carencias que les han condenado a tener registros tan pobres como el de llevar a su casillero un solo punto de los últimos 18 posibles. Según Alberto González, los errores se corregirán y los suyos saldrán de esta. De hecho, el técnico malagueño ya dijo antes de Navidad que no necesitaba a nadie en el marcado invernal, que confiaba plenamente en cada uno de los miembros de su plantilla, pero quizás algún que otro refuerzo no venga nada mal a un plantel que, como mínimo, debería suplir la marcha de Pedro Mérida, porque además el gol es una asignatura en la que deben mejorar, y mucho, los almerienses.

Caer ante los melillenses ha dejado sin margen de error a un cuadro celeste que podría entrar en descenso esta misma semana si no saca un buen resultado en casa del Granada B, algo que se quiere evitar a toda costa, ya que a estas alturas de temporadas, ya metidos en la segunda vuelta, se puede pagar caro el nerviosismo y la presión que provoca el estar inmerso en las plazas rojillas de la clasificación. Por lo pronto el CD El Ejido aún no ha llegado a quemarse, pero debe reaccionar y no seguir jugando con fuego.