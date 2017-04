"No sé si llegaré a los treinta goles, pero voy a continuar dándolo todo"

Su nombre es sinónimo de gol, y bien lo demostró el pasado domingo en el anexo del Mediterráneo frente al Atarfe firmando los cuatro goles del Almería B. Jesús Sillero se ha convertido en el gran artillero del filial y ya suma veinte dianas después de 33 jornadas disputadas. De esas dos decenas de tantos, siete los ha logrado en los últimos tres encuentros, señal de que está de dulce en esta decisiva recta final de la competición en la que los de Fran Fernández ya rozan prácticamente su clasificación matemática para un play off de ascenso en el que el sevillano de 21 años de edad puede dar grandes alegrías a su equipo. Por el momento, el nueve rojiblanco, que rara vez ha recibido la llamada para acudir a entrenar con el primer equipo, prefiere centrarse en el próximo duelo y espera que siga su racha ante las metas de los contrarios.

-Marcó cuatro goles en un mismo partido, eso no suele ocurrir muchas veces en la trayectoria profesional de un futbolista. ¿Qué sensaciones le dejó el duelo ante el Atarfe?

Llegar a esta cifra es algo que te motiva muchísimo, pero lo que más me alegra es poder ayudar al equipo"Nuestra filosofía es ir partido a partido, no pensamos en el 'play off', ahora nos centramos en ganar al San Pedro" El trabajo de Fran y ahora de Ramis ha dado un cambio positivo y estoy seguro de que el Almería se salvará"

-En lo personal estoy muy contento por marcar esta cifra, pero sobre todo por poder ayudar al equipo a sumar los tres puntos.

-Un partido con un registro goleador así le posibilita hacer varios tipos de celebraciones cuando vea puerta. ¿Es la primera vez que logra un póker de goles en un encuentro?

-Sí, es la primera vez que marco cuatro goles en el mismo partido. La verdad es que no tengo una celebración fija, siempre te sale espontáneo, yo miro al cielo, por un familiar, y a mi novia si está en la grada.

-En su caso no se cumple eso de afortunado en el juego, desafortunado en el amor…

-No, la verdad es que ahora mismo no me puedo quejar. A nivel deportivo me va genial y a nivel personal también.

-Ya suma 20 dianas en 33 partidos. Si sigue esa racha, no sería raro pensar que pueda llegar a los 30 goles, incluso más si se tiene en cuenta el play off…

-Eso nunca se sabe. Lo único que puedo decir es que voy a dar el cien por cien en cada partido. Llegar a los veinte goles es algo que te motiva muchísimo para seguir adelante y poder seguir marcando.

-Ya se sabe que los delanteros van por rachas y está protagonizando una más que buena en este tramo clave de la temporada. Ha marcado 7 tantos en los últimos tres duelos, está siendo muy importante para el filial que esté de dulce de cara a la meta de los rivales…

-Soy consciente de que hay rachas malas, pero al final con trabajo todo llega. Pero esto es cosa de todo el equipo, no solo mía. Todos mis compañeros están haciendo las cosas bien y por eso estamos en un momento tan bueno.

-Quedan cinco jornadas pero la distancia con respecto al quinto clasificado sigue aumentando. Muy mal se tiene que dar esta recta final para no clasificarse para la promoción de ascenso…

-Este último fin de semana tuvimos la suerte de que nos han favorecido además el resto de resultados, fue una jornada redonda. Hay que seguir en esta línea, trabajar duro, darlo todo y esperar que no se nos escape.

-¿Se nota ya en la plantilla esa ilusión por jugar un play off?

-La verdad es que tanto jugadores como el míster tenemos la misma filosofía, de ir partido a partido. Ahora solo nos centramos en el San Pedro, que es nuestro próximo rival y ante el que intentaremos sumar una nueva victoria.

-A pesar de que el filial esté haciendo sus deberes y tenga como premio esa fase de ascenso, al final va a depender todo de lo que haga el primer equipo. ¿Se habla de esto en el vestuario?

-No, nosotros nos centramos en lo que tenemos que hacer nosotros y trabajar con conseguir nuestros objetivos, no pensamos en nadie más, aunque somos conscientes de que el primer equipo ha pasado por malos momentos pero primero Fran Fernández y ahora Ramis han logrado dar un cambio positivo a la situación. Tenemos mucha fe en que al final todo saldrá bien.

-¿Apuesta claramente por la permanencia del Almería en Segunda?

-Sí, estoy cien por cien seguro de que el equipo se va a salvar.