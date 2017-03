La lógica regresa al verde del anexo

En su segundo entrenamiento al frente de la UD Almería, Luis Miguel Ramis dejó varias pinceladas que parecían ser preocupantes. Tras el buen rendimiento de Ximo y Joaquín en el centro de la zaga, a pesar de no ser su posición natural, y de Vélez en la media, como jugador de corte, no llegaban a entenderse las probaturas del técnico en las que antes sí eran sus demarcaciones. No obstante, ayer se vio sobre el verde del anexo que las aguas volvieron a su cauce.

Ramis, quizá avisado por su círculo más cercano, parece haberse dado cuenta a tiempo de que un cambio podría suponer un error garrafal. Y es que lo que funciona no se debe cambiar. En la sesión de ayer devolvió al canterano almeriense y al de Guadahortuna el eje de la defensa, probándolos junto a Sereno y Trujillo. A Vélez lo utilizó en la medular junto a Corona y Pozo. En la medular del equipo oponente, el entrenador dejó vislumbrar los que pueden ser los titulares en el Ciudad de Valencia en la sala de máquinas. El trivote formado por Borja, que volvió a ejercitarse con el grupo, Azeez y Diamanka, al que parece que quiere recuperar para la causa. Un trío que tendría la compleja misión de parar la potente media del equipo granota. Cuestionado por estos repentinos cambios argumentó que quiere ver a cada jugador en varias posiciones y que está contento con la polivalencia de muchos integrantes de la plantilla.

En lo que sí incidió mucho Ramis, muy bien secundado por José Manuel Gil, fue en focalizar el juego por banda y en sacar el balón jugado desde atrás. Al finalizar la sesión, el nuevo preparador físico, Pablo de la Torre, dio varias vueltas de carrera continua con el grupo, algo que no ha sido habitual este curso hasta la llegada de este cuerpo técnico.