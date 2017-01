La madre de los desastres tácticos II

Cuando no se hace la tarea, o más bien no se sabe ejecutar, puede pasar lo que ocurrió. Como el equipo de Soriano adolece de un patrón de juego definido y de una estructura reconocible, se echa mano urgentemente de los dos fichajes recién llegados y se coloca a Corona donde antaño fue alguien importante en el fútbol. Luego se mantiene a Vélez en el once, que no da pie con bola (nunca mejor dicho) y se ubica a Chuli de delantero centro como remate (nunca peor dicho). De espectadores de lujo en el banquillo, dos de los goleadores de la plantilla, un mundialista nigeriano que no cuenta y una perla de Primera como Pozo que hace de Corona, o sea, jugar unos pocos minutos para sustituir al compañero fatigado. El titular de mi anterior Acta, la madre de todos los desastres tácticos, se queda tan escaso como esos 21 puntos que comparten los de Soriano con el colista. Ahí tenemos el resultado práctico del trabajo de Soriano, que se habrá hecho día a día en los entrenamientos, como siempre remarca Alfonso García, pero que en la práctica ha llevado a los rojiblancos a no ser colistas por tan solo tres goles de diferencia. Supongo que se volverán a escuchar las proclamas de siempre en torno a que no hay plantilla, a que los jugadores son de Segunda B y otros comentarios por el estilo. Y digo yo, ¿de verdad alguien piensa que el Reus, por referirme al rival de hace una semana, tiene mejor plantel que la UDA? Con el corazón en la mano, ¿los diez puntos de diferencia entre tarraconenses y almerienses, en prácticamente una vuelta, marca la realidad de ambas formaciones? ¿Y el Cádiz, que en el choque inaugural del Mediterráneo vino como una cenicienta frente a un aspirante a todo, al que anoche pudo vencer con diez jugadores y total solvencia, para ser ahora ellos los aspirantes? Anoche se pudo distinguir con claridad los frutos del trabajo, desde la primera jornada, de unos y otros. La conclusión de todo lo expuesto a día de hoy la tengo clara: Soriano no ha sabido transmitir a sus jugadores el concepto que él tendrá en mente y que a buen seguro habría llevado a los suyos a posiciones de privilegio. Además, ha protegido a jugadores que, jornada a jornada, han desangrado a su equipo con errores de libro. Aun así el técnico maño no ha dudado en seguir contando con todos ellos. Por no comparar el rendimiento de Joaquín, que pasa por ser en estos momentos un jugador clave desaprovechado de central, con el rédito extraído a Chuli, rayano en lo esperpéntico. La comparación entre los mismos actores en el plano monetario, caería ya en una total sinrazón. ¿Y ahora qué? ¿Todo sigue igual a la espera de nuevos cambios de cromos? Me llamó la atención la marcha de Iván Sánchez. Dicen que el extremo no puso de su parte durante la presente campaña, pero que a nadie se le olvide que la labor principal de un entrenador es la de saber extraer el máximo jugo a sus jugadores y saber cómo motivarlos. ¿Es Soriano el técnico adecuado para todo ello con la plantilla que le quede a partir del próximo 1 de febrero?