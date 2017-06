El mejor regalo

No sospechaban los padres de Marina Escobar cuando le regalaron sus primeros palos que ésta se iba a comportar como el Rey Midas. Y es que cada vez que la joven almeriense salta al campo de golf y encara un hoyo, convierte en oro cada bola que golpea con la misma suavidad que precisión. Son ya nueve años los que Marina lleva entrenando y compitiendo, una década en la que se ha comenzado a labrar un futuro prometedor, con un palmarés que deja bien a las claras su potencial: campeona de Andalucía sub'18, primera clasificada en el ranking andaluz absoluto, cuarta en el ranking sub'16 español, subcampeona de España en Interautonomico con la andaluza y ganadora de la Copa Maestranza en Sevilla.

De todos estos logros, el que más ilusión le hizo en su todavía incipiente carrera fue la llamada de la selección española para enfrentarse a Inglaterra en categoría sub'16. "Fue el día que más he disfrutado. Aunque perdimos, aprendí mucho ese día", dice la joven golfista que entrena en Almerimar y que se encuentra viajando de forma constante de torneo en torneo, prácticamente como los golfistas profesionales: "La verdad es que en mi colegio me ayudan mucho a la hora de atrasarme los exámenes o entregas de trabajos. Ellos entienden las razones por las que falto a clase y nunca me ponen inconveniente. Para estudiar siempre encuentro huecos, aunque a veces he tenido que estudiar durante un campeonato", reconoce.

Su padre, buen jugador, no puede si no mostrarse orgulloso del crecimiento deportivo de su hija. "Mis padres están muy contentos de que rinda bien en los campeonatos, y mi entrenador igual. Es normal que vean reflejado en mis resultados el esfuerzo que hacemos cada uno de nosotros", indica con la madurez que se necesitan los jóvenes deportistas para tener la cabeza fría pese a los éxitos. Además de buenos maestros, Marina tiene claro dos ídolos en los que se fija a diario para mejorar su técnica: "Mi ídolo masculino es Sergio Garcia y el femenino Azahara Muñoz. Y mi sueño es ganar la Solheim Cup con Europa".

De momento, Marina tiene que seguir como hasta ahora y por delante tiene un verano cargado de torneos en los que seguir su enorme progresión. "La pasada semana jugué con la Federación Andaluza el Interautonómico y en julio y agosto hay varios torneos puntuables para el ranking andaluz", en los que la almeriense confía en volver a dar su mejor nivel para continuar ganando títulos y que la selección española vuelva a fijarse en ella para algún enfrentamiento amistoso: "La verdad es que estoy muy orgullosa de haber jugado representando a España, fue una experiencia única que volvería a repetir mil veces", finaliza Marina antes de coger la bolsa de palos y saltar al césped del campo de Almerimar a completar unos hoyos.