Un meneo que provoca sonrojo

A uno le entran ganas de copiar semana tras semana la crónica anterior, puesto que las críticas son las mismas y las excusas del equipo también. Es cansino ver lo que ocurre, puesto que el patrón es siempre el mismo: una semana cargada de autocrítica y supuestas buenas intenciones, un partido de indolencia total, sin actitud ni aptitud, y un postpartido que prácticamente no merece la pena ni escuchar, puesto que está plagado de unas mentiras que antes posiblemente engañaran a Alfonso García, pero ya ni él se las traga.

A saber si el presidente ayer vio el partido por televisión, puesto que en el palco no estuvo, o prefirió ahorrarse el disgusto. Los que sí lo vieron fueron los aficionados, que volvieron a cogerse un berrinche innecesario, con el agravante de que ayer salieron con la cara colarada como un tomate Raf de vergüenza. Calificar el de ayer como uno de los peores partidos de la historia de la Unión Deportiva Almería es tan doloroso como ver cómo el equipo se hunde de manera inmisericorde, por la apatía presidencial, por una inconsistencia táctica que no soportaría ni el Madrid de Cristiano o el Barcelona de Messi, y por la desidia de unos futbolistas que no demuestran ni amor propio.

La lectura del encuentro volvió a ser un desastre, con jugadores de músculo que ni defienden mejor ni por supuesto hacen jugar al Almería. El futbolista tiene que hacer lo que le diga su entrenador, que para eso es el jefe. Pero si la casa está en llamas, tiene que aparecer alguien que coja el extintor y trate de salvar a los demás. Pues en este caso, no. Todos prefieren quedarse en su cómoda suite, en la que viven instalados lejos de las críticas de una afición suave que traga carros y carretas, mientras el fuego devora todo en cuestión de minutos. Nadie demuestra valentía en este grupo, todos se pasan el muerto de uno a otro y se contentan con lanzar mensajes de testiculina en los micrófonos, mientras en el césped no dan la cara.

El meneo que sufrió ayer el Almería en Reus, un equipo que demuestra que el fútbol está inventado y no necesita de ilustrados, debe tener consecuencias. Y si no las tiene, pues vayan mirando en las páginas web qué equipos hay en el grupo IV de Segunda División B porque ése va a ser el futuro. No sólo parece haberse acabado el crédito de Soriano, que no es capaz de sacarle provecho a la plantilla en la que él confió, sino también el de muchos jugadores acomodados, que provocan que todo se vaya desmoronando. Está en la mano de Alfonso García, que ya quiso tomar la decisión hace una semana, pero lo frenaron. Ahora, tras nueve días perdidos, toca hacer todo el desembolso que no se hizo en verano para tratar de aprovechar el tiempo perdido, que es mucho y es de oro. Otra jornada más sin cambios ni fichajes es confiar en un imposible, sencillamente es no querer abrir los ojos.

Ayer más valía tenerlos cerrados o quedarse echando la siesta, puesto que el esperpento de partido no lo habría imaginado ni el Valle-Inclán más inspirado. Cuando uno se imagina que ya ha visto lo peor, los jugadores de su equipo siempre le sorprenden y se superan a sí mismos. Lo ocurrido en Reus se lleva la palma no por la imagen de muerto viviente que transmitió el Almería, sino por todas las facilidades que dan a los críticos para que se explayen en su cometido. Puede comprenderse que haciendo un gran partido serio y ordenado, las ocasiones brillen por su ausencia. Nada más lejos de la realidad, posiblemente el Almería no se ha mostrado así desde la época de Francisco, al que faltó tiempo para echarlo de muy malas formas, a propósito. Ayer los jugadores no fueron capaces de dar ni un pase en condiciones a compañeros que estaban a un metro, no presionaron, no jugaron, no defendieron, no atacaron, no chutaron, no tuvieron corazón, cabeza, ni vergüenza torera. ¿Que qué hicieron? Jolín, también tienes ustedes unas preguntas... Lo único que quedó claro es que van a cargar de razón a Alfonso García para que saque el latigo.

La semana pasada todo eran lamentaciones por el balón parado, ayer no hubo mejoras al respecto. No fue córner o falta, pero como si lo fuera porque para tapar el centro de Jorge no había nadie a diez kilómetros a la redonda. Por supuesto, Máyor se alzó con total facilidad por encima de Trujillo para hacer el 1-0 y acabar con la farsa. Era el minuto 31 y ya el interés no estaba en el partido, inviable de levantar con esta actitud, sino en la página web a ver cómo de furibunda era la reacción presidencial.