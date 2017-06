80 minutos para la salvación

"Tras el buen resultado cosechado la semana pasada en Madrid, recibimos a CR Majadahonda en la vuelta de la eliminatoria sin confianzas, pero con la certeza de que si somos capaces de hacer un buen partido, mantendremos la categoría". Son las palabras de entrada de Pablo Jiménez, que ha completado una buena semana de entrenos con sus hombres tanto en el nivel táctico como en el mental: "Somos conscientes de que 19 puntos, si bien son un colchón, no garantizan nada, y que ellos vendrán mentalizados para intentar darle la vuelta a la eliminatoria". El objetivo es alcanzar un grado de concentración similar al de la primera parte en el Valle del Arcipreste, con cinco ensayos de los siete.

En ese sentido, el preparador de los cruzados, que no acabó satisfecho del todo con el choque de ida ante los madrileños, cruza las motivaciones propias y las de su rival a la hora de diseñar un plan: "Pretendemos salir desde el principio muy motivados, con muchísima intensidad, intentando finiquitar el partido en los veinte primeros minutos haciendo un juego muy serio y alejándonos de los errores que cometimos en Madrid".

La poderosísima grada de URA ha sido determinante para la gran remontada vivida en la recta final del campeonato, lo que sirvió para eludir el descenso directo: "Les pedimos, como siempre, insuflarles a los jugadores ese apoyo que les permita mantener la concentración alta durante 80 minutos, y que ha permitido que durante toda la temporada el Emilio Campra haya sido un auténtico fortín". Lo cierto es que hay ganas de ver en acción a Unión Rugby Almería un partido más, ya que el periodo de inactividad del primer equipo se ha hecho largo y se añora disfrutar del espectáculo rugbier. Pasado San Juan, la ciudad saldrá de la playa para otro tipo de hogueras, las de la batalla.

Queda claro que habrá 'relajación cero' tras el 26-45 de la ida. Más bien todo lo contrario, puesto que una vez analizado el partido se pretende una mejora muy sustancial del juego. Vendrá todo seguido, puesto que tras la eliminatoria no hay tiempo que perder y hay que ponerse manos a la obra para pensar en el futuro, tanto si es en División de Honor B como si fuera en Regional. Que no haya 'exceso' no significa que no haya confianza: "Una vez logrado el objetivo de la permanencia, que estoy convencido de que lo vamos a conseguir, comenzaremos la confección de la próxima plantilla y la planificación de la nueva temporada".

Pablo Jiménez, el entrenador del ascenso y de una permanencia, quiere sumar una segunda superando a los majariegos también en casa, dejando la impronta del buen juego que ha sido capaz de desarrollar su equipo en varias fases de un curso complicado pero que se merece un final feliz esta mañana.