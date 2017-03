Es el momento de ganar fuera

Desde media tarde se disputará en el Ángel Carro uno de esos partidos donde ambos contendientes necesitan de forma imperiosa una victoria. La UD Almería porque la situación comienza a rozar el dramatismo. A cuatro puntos de la salvación, nunca en esta temporada estuvo tan mal, un nuevo traspié a domicilio lo dejaría más cerca del abismo. El CD Lugo porque después de un inicio de campaña acariciando los puestos que dan promoción a la mejor Liga del mundo, acumula más de un mes sin sonreír. Firmar tablas sería un mal menor, pero no acabaría de dejar contento a ningún equipo.

El conjunto unionista estrenará en el Ángel Carro nuevo entrenador. Al mando de la nave, de forma interina hasta que la dirección deportiva escoga al preparador elegido para sacar al club de la quema, estará en la banda del estadio lucense Fran Fernández. El técnico del filial intentará el más difícil, romper la funesta racha a domicilio que acumula el conjunto rojiblanco. Desde el 26 de noviembre en el José Zorrilla la entidad no suma un punto en feudo ajeno. Entre medias, seis derrotas fuera del Estadio de los Juegos Mediterráneos que han acabado con Fernando Soriano destituido. Con números así es difícil estar fuera de la zona peligrosa. No obstante, de poco servirá a esta media tarde lamentarse de errores cometidos en el pasado. Con una nueva cara en el banco, toca aprender de lo que no se hizo bien para pulir esos errores y convertirlos en virtudes. De lo bien que haga esta operación la UD Almería de aquí a final de temporada, dependerán las opciones de que el desenlace de curso sea placentero y no trágico.

No parece que el técnico entrante vaya a hacer muchos cambios en el once, al menos eso dejó caer en su primera comparecencia. Tampoco que le haya dado tiempo a introducir muchas modificaciones tácticas. Su más compleja y fundamental misión estos días ha sido levantar los ánimos de una tropa que estaba alicaída tras la horrenda derrota ante el UCAM de Francisco. Lo que sí manifestó es que, en principio, quiere tener una propuesta protagonista. Competirle a los locales de tú a tú. No atrincherarse en la portería de Casto, porque eso sería el comienzo de una nueva derrota. Un suicidio ante un Lugo que domina como pocos el arte del pase y que tendría sometido durante buena parte del encuentro a los almerienses. La fórmula de esperar en campo propio y buscar alguna contra ya ha demostrado no funcionar y los resultados son una evidencia.

Enfrente tendrá un conjunto con el orgullo herido. Pasaron ya más de 30 días desde que el equipo de Sampedro consiguiese su último triunfo. Precisamente fue al calor de su afición y con un gol de Joselu, la gran amenaza de los gallegos. Aunque no lo manifiestan delante de los micrófonos, los de Lugo saben que tienen en el partido de esta tarde una oportunidad única para salir de esta mala racha y volver a los puestos de promoción que no hace tanto ocupaban. Los visita un colista que en esta temporada no sabe lo que es ganar fuera de su campo.

Sea como fuere, se espera ver una UD Almería diferente. Un equipo anímicamente más estable, con garra, valiente para disputar la pelota al oponente y que lo dé todo por ganar. Porque Lugo es una plaza ideal para dar un golpe en la mesa, tanto colectivo como de algunos jugadores de los que se demanda más. De lo contrario, quedaría una jornada menos para no caer por el precipicio.