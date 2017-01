"La ovación de la grada de Santo Domingo me da mucha fuerza"

-desde el pasado 14 de febrero no jugaba por culpa de la lesión. Regresó el domingo ante el Melilla, un retorno un tanto agridulce por ese 0-2...

-Lo primero es que estoy muy contento por volver, porque ya ni recuerdo cuantos meses pasaron desde el último partido. Una lesión de este tipo siempre presenta muchas complicaciones y se hace duro, pero lo importante es que ya vuelvo a jugar y a sentirme bien. Lástima que el partido ante el Melilla no fuese como esperábamos y hay que felicitar al rival porque ganó justamente y nosotros tenemos que pensar ya en el Granada B y queda todavía mucha liga y vamos a dar alegrías a la afición. Este equipo va a dar la cara porque tiene calidad para ello.

-Con ganas, buena actitud y trabajo todo se consigue. Usted es un claro ejemplo de ello...

-Sí, evidentemente el vestuario después de una derrota esta tocado. Es bueno que te joda y te duela perder. Es cierto que yo estoy contento en lo personal, por volver, pero hay que mirar al equipo, que aunque puedas estar jodido la confianza sigue siendo máxima. No hay reproches de ningún tipo. El tema mental es clave, te hace no decaer.

-¿Qué tal ese momento en el que fue ovacionado por la grada de Santo Domingo?

-Pues la verdad es que me siento muy agraciado porque han sido muchos meses y anteriormente tuve otra lesión larga y que la gente se acuerde de ti y saltes al campo y escuches esa ovación te da mucha fuerza. Personalmente me he sentido muy halagado, porque demuestra que la gente quiere volver a verte jugar. Espero aportar lo máximo posible al equipo en los próximos partidos.

-En casa del Granada B no se puede fallar...

-Sí, va a ser ya un partido a muerte, como todos los que quedan de esta segunda vuelta. Como si fuesen finales. El Granada B va a estar en una situación parecida a la nuestra. Teniendo las ideas claras podemos sacar los tres puntos allí y tenemos que ir con esa mentalidad, porque podemos ganar en cualquier campo.