Del patio del colegio a ir con la selección

Decía el escritor italiano Giovanni Papini que "el destino no reina sin la complicidad secreta del instinto y de la voluntad". Una frase que va muy aparejada a la muy productiva trayectoria de Sara Hernández. A pesar de no ser una actividad extraescolar ofertada para las féminas en su colegio, decidió dar el paso de jugar a lo que quería aunque fuese con el sector masculino. Y aquel instinto forjó a la que hoy es la líder del Ikersa Urcia Almería, club que compite en División de Honor B. El gusanillo del balonmano le picó y aún sigue con esa pasión recorriendo su interior. "Veía a mis amigos jugar en el tiempo libre y me apetecía probar", recuerda de sus inicios.

Tras miles de horas en el 40x20 y con las manos llenas de pega, hace poco más de siete días llegó la gran recompensa. Daniel Lara, entrenador de la Selección Española de Balonmano Playa, la citó en la preselección para el Campeonato de Europa de Croacia. Solo con estar su nombre entre los quince de la lista mereció la pena tantos años de esfuerzo. Una llamada que ha llegado tras estar firmando uno de los mejores cursos de su vida, que está adornado con unas cifras goleadoras soberbias. "Lara, tras hablar conmigo, me dijo que en la decisión de convocarla ha pesado mucho su magnífica temporada", explica José Luis Herrera, técnico que lleva puliendo a este diamante desde que daba sus primeros en este deporte.

Antes tendrá la compleja misión de ayudar a salvar del descenso a un plantel, que tuvo una primera vuelta de acople a una competición en la que pagaron el peaje de ser noveles. "Somos un equipo nuevo y no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Ahora estamos demostrando tener el nivel de esta categoría", razona de la mala dinámica de entonces. Si en lo grupal la campaña del URCI ha sufrido una mejora, donde no ha habido dientes de sierra es en lo personal. Promediando ocho goles por tarde, ostenta, a falta de tres jornadas, el segundo puesto en la clasificación de goleadoras. "Soy humilde en el juego y no me gusta ser protagonista. No voy al partido pensando en lucirme yo, siempre quiero jugar en equipo que es de lo que trata este equipo", dice con humildad. Con total seguridad esto último sea la razón de su éxito.

Aunque su gran objetivo siempre ha sido ser convocada con el combinado nacional de pista, la ilusión por ser llamada con la de playa para contar con opciones de ir a Croacia en verano es máxima. "Siempre he querido esto. Es una oportunidad que no voy a desperdiciar y se puede aprovechar en todos los aspectos", afirma.

Cuestionada por la posibilidad de estar en la hipotética lista final, no puede disimular su deseo. "Está aún por ver. Voy a disfrutar y a dar el máximo. Ir al Campeonato sería dar un paso adelante en mi carrera y mi nombre empezaría a escucharse", aclara. Ni ser llamada para jugar con las actuales campeonas del mundo de la disciplina le hace levantar los pies del suelo. "Solo sé que quiero seguir creciendo en mi club. Lo que hago ahora es poco para lo que puedo llegar a hacer. Quiero llegar a lo más alto", finaliza. Mimbres para disfrutar muchos años de la élite.