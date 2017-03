"El perfil es alguien que conozca plantel y categoría"

Recién entrado en la cuarentena y con cuatro años de experiencia ocupando distintos cargos en la secretaría técnica del Sporting de Gijón no parece que Raúl Lozano atraviese por la típica crisis de la edad. En su lugar ha optado por meterse de lleno en otra crisis, en este caso deportiva, para intentar reflotar a un club al que ya rescató una vez como futbolista con un recordado tanto en el Nuevo Colombino. No parece asustarle una nueva empresa para la que tendrá capacidad de decisión plena sobre el primer equipo a tenor de las palabras de Pepe Bonillo, que ejerció de maestro de ceremonias y explicitó que Ángel Luis Catalina pasa ahora a ayudar en lo concerniente al filial y la cantera.

-La primera pregunta resulta obligada, ¿cómo marchan las gestiones por el nuevo técnico?

-Miramos todas las posibilidades del mercado porque es una responsabilidad muy importante y no queremos fallar. Nos lo tomamos con cierta calma porque es difícil encontrar el perfil que queremos. En breve lo vamos a conseguir.

-¿Cuál es ese perfil que apunta?

-El de alguien que conozca la categoría y a la plantilla, a la que tiene que sacarle rendimiento. Si traemos a alguien que le sepa sacar rendimiento, acertaremos. Tenemos claro un perfil definido para no equivocarnos y no traer a alguien por traer porque la decisión es importante y debe conocer la plantilla.

-¿Está resultando difícil convencer al candidato/os?

-La posición es complicada y hay entrenadores que no vienen porque piensan que igual no lo pueden sacar o solo quieren Primera División. Es difícil, parece que hay mil, pero cuando te pones a buscar cada uno tiene su hándicap. Hay un buen cartel de cuatro o cinco opciones y no queremos precipitarnos y errar porque la decisión es importante y esperamos acertar. Hemos hablado con muchos entrenadores porque gracias a Dios es un club muy apetecible, pero cada cual tiene su inconveniente. Estoy tranquilo porque con los que hablamos están muy capacitados.

-¿Qué opinión le merece el actual plantel rojiblanco?

-La plantilla es excelente, ha entrado en esa dinámica de derrotas, pero estamos para darle la vuelta a la situación, para que los jugadores se crean lo buenos que son porque ahora parecen todos malos, pero el 90% de podrían estar en Primera o equipos de Segunda apetecibles. Por suerte son nuestros y hay que aprovecharlo porque uno a uno son buenos jugadores, hace falta que se lo crean.

-¿A Lugo irá ya el nuevo técnico o se cuenta con Fran Fernández?

-Lo más importante es dar con la pieza del entrenador que refuerce a una muy buena plantilla que hay. Ahora mismo el primer equipo lo llevan Fran y Sergio y en cuanto venga el nuevo entrenador valoraremos todas las circunstancias, si viene con segundo y preparador físico, pero es temprano. Es una posibilidad que Fran llegue a Lugo. No queremos equivocarnos ni precipitarnos. Ha preparado la semana por si tiene que ir y por si se firma un entrenador y va el nuevo.

-¿Cuándo contacta con usted del club?

-Se ponen en contacto el domingo tras el partido, aunque en anteriores etapas he venido muchas veces para ver partidos y mi relación con Pepe y el 'presi' es muy buena. Hablamos el domingo y el lunes lo arreglamos todo porque tampoco había mucho que negociar.

-¿Ha notado al club muy cambiado?

-Mucho, la verdad. Nosotros íbamos a Pechina a entrenar, ha crecido mucho y es una maravilla. De eso tienen que darse cuenta los jugadores. Por mucho que venga yo o un entrenador con nombre son los jugadores quienes tienen que sacar esto adelante, se lo tienen que creer y hay que trabajar.

-¿Hay opción de que siga en caso de cumplir objetivos?

-Estoy aquí para cuatro meses y ahí lo cierro porque lo que quiero es sacar al Almería de donde está y luego nos sentaremos y hablaremos. Vengo a aportar mi granito de arena.

-¿En estos cuatro meses valorará las renovaciones?

-Esta semana, en cuanto firmemos al entrenador, que es lo primordial, trabajaremos con el club para valorar las situaciones de los jugadores que cumplen contrato y hablar con la gente.

-¿Qué le pediría a esa afición rojiblanca que está desencantada?

-A la afición , que siempre ha estado con el equipo, le pediría que apoye a los chicos y al club para bien de todos. Si somos capaces en estos 15 partidos el club volverá a crecer y creer, estando todos encantados.