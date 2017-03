Con los pies en el suelo

Si hace ocho días Fran Fernández fue la persona más optimista en la sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos, ayer jugó un papel totalmente diferente. Un poder camaleónico con el que está adaptando el mensaje a la necesidad de su equipo cada semana. Y eso acaba siendo una virtud. Le tocó este viernes rebajar la euforia que hay en todos los estamentos del club para el encuentro frente a la SD Huesca. "Dije claramente que íbamos a ganar en Lugo, y pienso lo mismo para esta jornada, pero estoy notando exceso de optimismo en el ambiente y no me gusta mucho", aseveró con contudencia.

No obstante, valoró el trabajo de sus futbolistas, aunque reconoció que ese partido ya es pasado y que los focos están puestos en el choque de mañana. "El partido de Lugo está pasado ya, no tenemos que recordar demasiado lo que hicimos. Estamos contentos por el trabajo que hicieron los jugadores, que se vaciaron, y de eso fue fruto el resultado que obtuvimos, pero lo más importante es Huesca", dijo.

Lo que más preocupa al técnico almeriense es su propio equipo, aunque no tiene reparos en decir lo satisfecho que está con el trabajo de estos días. "Estamos cerca de ser el Almería que quiero. Veo solidaridad, somos un bloque", explicó.

El triunfo ante los de Sampedro hace que la UD Almería esté a noventa minutos de hacer algo que no ha hecho en lo que va de curso, conseguir dos victorias seguidas. "Tenemos un reto complicadísimo. No me planteo otra cosa que ganar al Huesca y eso es lo más importante. Con esta plantilla el Almería saldrá de abajo", declaró. El mismo no quiso incidir mucho en lo que puede deparar el futuro más allá del lunes, aunque dejó alguna pincelada. "No tengo ningún mensaje del club. Me ha dado la oportunidad y estaré agradecido siempre. Con mi trabajo intentaré vencer al Huesca pero creo que es egoísta pensar en mí con la situación que tenemos", aclaró.

Confiado de que si sus jugadores siguen el plan establecido la victoria es posible, no oculta su preocupación por el rival que tendrán enfrente. Avisó de su producción ofensiva, aunque destacó concienzudamente su buen nivel defensivo. "Es un equipo que nos va a poner en muchas dificultades, que está muy bien trabajado, que realiza un juego bastante directo y vertical, le da mucha amplitud a su juego con dos extremos, juegue quien juegue y que son bastante habilidosos, con un delantero centro como es Borja Lázaro, que es un gran rematador", dijo. "Es un equipo al que es muy difícil hacerle gol y hacerle ocasiones de gol y tenemos que estar preparados para ello. Creemos que con la confianza necesaria y siguiendo el plan de partido podemos obtener un buen resultado", añadió.

Si incisivo fue en recalcar que para conseguir los tres puntos sus jugadores deberán mostrar su mejor versión, el mismo hincapié hizo en volver a tener el apoyo inconcidiconal de la afición. Fernández no quiere volver a ser testigo de la fractura social que se pudo ver frente al UCAM Murcia semanas atrás. "Hay que enganchar a la afición. Lo que sudeció durante el último partido en casa fue culpa nuestra y tenemos que revertirlo. Tenemos que ayudar a que la afición esté con nosotros pero nosotros tenemos que dar pie a eso y demostrar que queremos que nos ayuden desde el primer minuto del partido. Tenemos que estar juntos", finalizó. Sus planteamientos y discursos son coherentes, ahora toca seguir transformándolos en puntos.