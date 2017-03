"La plantilla tiene clarísimo que no vamos a descender"

El vestuario del CD El Ejido tiene muy claro que la próxima temporada el equipo celeste seguirá siendo de bronce. A pesar de la complicada recta final que les queda a los chicos de Alberto González, que están a solamente dos puntos del descenso, parece que la plantilla está totalmente convencida de que se logrará el objetivo de la permanencia. Así lo reconocía Alberto Segura tras el 1-1 frente al Linense el pasado domingo. El defensor, que está ganando peso en los planes del técnico malagueño en esta recta final del campeonato liguero, cree que deben ir esta semana al Nuevo Colombino sin medias tintas y salir a ganar para hacer bueno el punto ante los gaditanos.

-Ante el Linense se hicieron méritos en la primera parte para tener un mejor resultado, aunque al final habría que dar por bueno el punto tras lo ocurrido en la segunda. ¿Qué sensación dejó en el vestuario celeste este empate?

-Pues viendo como se ponía el partido, con ese gol en propia puerta y consiguiendo el empate en el descuento, el punto sabe mejor, pero no por ello estamos del todo contentos ni satisfechos. Sobre todo durante la primera parte y en el inicio de la segunda fuimos superiores. No dejamos que llegasen con claridad a nuestra área e incluso nos veíamos capaces de poder ganar el partido sobradamente, por así decirlo, pero creo que el gol que encajamos fue una especie de guantazo, aunque si logramos un buen resultado ante el Recreativo de Huelva este empate se podrá dar por bueno.

-¿Cómo ve al equipo, sobre todo anímicamente, de cara a afrontar el complicado encuentro ante el Recreativo de Huelva?

-De momento tenemos a toda la plantilla al completo para el próximo partido. Físicamente estamos muy bien y los jugadores tenemos claras dos cosas, lo primero es que no vamos a descender, eso lo tenemos clarísimo, y vamos a hacer todo lo posible por cumplirlo, y lo segundo es que a Huelva no vamos a ir con medias tintas. Da igual que luego nos pueda valer o no un empate, hay que salir a ganar. Nosotros no podemos encarar con medias tintas ninguna salida ni ningún partido en casa.

-Alberto González apuesta por ponerle como mediocentro, un paso por delante de su posición natural (central). Se le nota cómodo en esa demarcación...

-Sí, la verdad de que llevo desde hace año y medio en una posición totalmente nueva para lo que estoy acostumbrado, el míster ha sabido enseñarme y transmitirme lo necesario para que pueda estar cómodo y pueda desempeñar bien mi función y ayudar al equipo. Si me pone atrás, trataré de hacerlo de la mejor forma posible. Si me pone más adelantado, lo mismo. Todo lo que pueda hacer por ayudar al equipo, lo haré.

-Otra vez el CD El Ejido se vio por detrás en el marcador ante un rival que no le había tirado ni a puerta. Una historia que se repite ya demasiado...

-En el fútbol se ven cosas muy extrañas, muy aleatorias, por así decirlo. Nos encontramos con esa situación pero creo que al final la respuesta del equipo fue buena. También se notó mucho que viniese más gente a apoyarnos, que parecía que la tribuna de Santo Domingo estaba completamente llena, porque se notó muchísimo el calor de la gente. El aliento de la grada favorece muchísimo la respuesta de un equipo sobre el terreno de juego, sobre todo ante adversidades como las que se vieron ante el Linense. Por esa parte hay que agradecer al público la asistencia, ese apoyo. Nos ayudó a reaccionar, a mantener la calma a pesar de ir 0-1, y se pudo lograr el empate.