"La plantilla tiene potencial a nivel individual y colectivo"

Llegó bien temprano a las instalaciones del Estadio Mediterráneo acompañado por su agente, el mediático Dani García Lara, y por sus ayudantes, José Manuel Gil Delgado (segundo) y Pablo de la Torre (preparador físico). Sabe que no hay tiempo que perder aunque su llegada haya despertado cierto recelo en el graderío al tratarse de un perfil contrario al buscado inicialmente por el club.

-¿Cuándo empiezan los contactos para su fichaje y qué le hace aceptar la propuesta?

-Los contactos empiezan la semana pasada. Raúl [Lozano] habló con mi representante y el domingo pasado por la tarde ya tuve una charla telefónica con él. Hablamos de fútbol y en ambas partes se transmite las sensaciones que uno tiene desde dentro y fuera. Todo llegó a buen fin y me hace aceptar el reto en este momento el ver que hay una plantilla con potencial, básicamente.

-¿Cómo se soluciona en 13 jornadas que el equipo llegue 'muerto' a las segundas partes?

-Es un aspecto más en el que vamos a incidir. Ni más ni menos importante que otros. Básicamente lo que queremos es que al jugador le llegue una información clara a nivel colectivo. La plantilla tiene unas individualidades extraordinarias, pero hay que trabajarlas a nivel colectivo. Con esto no quiero decir que no se haya hecho antes, pero los resultados mandan mucho en este mundo, hacen que el equipo pierda un poco el sentido colectivo y los resultados no ayuden. Vamos a intentar recuperar las sensaciones en todos los ámbitos que hay que tocar en un equipo cuando lo preparas para competir. Hay tiempo más que de sobra para que la plantilla reciba el mensaje que le vamos a mandar. Estamos convencidos de que por la capacidad que tienen lo van a hacer y que lo van a poder disfrutar el fin de semana.

-¿Qué idea de fútbol tiene y pretende implantar?, ¿cree que posee los jugadores idóneos para llevarla a cabo?

-Cuando mejor rinde un equipo es cuando se siente en el campo cómodo al competir. Eso significa disfrutar con el esfuerzo y tener claro a qué jugar. Cuando tienes un equipo de buenos futbolistas, lo que les gusta es jugar bien al fútbol, vamos a tratar de fomentar eso en los entrenamientos dentro de los niveles competitivos en cuanto a intensidad adecuados a la categoría, que son los máximos. Cualquier rival le gana a cualquiera, es extremadamente competitiva y tienes que convertir tu equipo de base en uno muy competitivo con una estructura en la que el jugador se exprese y genere todo lo que tiene.

-¿Va a mantener el esquema para no hacer una revolución en cuatro días?

-Mi idea e intención es que los futbolistas se puedan expresar. Si tienes un equipo fuerte a nivel ofensivo, cuantas más situaciones de gol generes, muchísimo mejor. Eso hay que trabajarlo para generar las situaciones y que el jugador tenga más capacidad. A partir de ahí trabajar mucho el equilibrio porque los partidos te llevan a muchos sitios para afrontar distintas situaciones. Todo eso queremos que el jugador lo tenga claro a nivel colectivo y por ahí empezaremos, por tener recursos para afrontar todas las dificultades, siempre sabiendo que podemos generar fútbol y poner en dificultad al rival.

-12 entrenadores en dos años y medio, ¿asusta?

-No conocía el dato y ahora estoy asustado [risas]. Sinceramente, el fútbol en este nivel ofrece este tipo de situaciones y no le pasan solo al Almería, sino en otros clubes porque el nivel de exigencia es altísimo. Afrontamos el reto muy seguros, con mucha fe porque confiamos mucho en lo que trabajamos, en lo que transmitimos y en lo que creemos que el jugador recibe. El fútbol es de los jugadores, nosotros ayudamos para transmitirles ideas colectivas para que ellos se expresen en el campo. Hay que intentar sacarles todo el jugo a ellos y en cuanto ellos sientan que con el esfuerzo se consiguen los retos, son jugadores ya profesionales que han pasado por muchas situaciones, se sentirán fuertes en el campo y para trabajar durante la semana. Queremos trabajar en esa inercia y para eso no hacen falta muchas semanas.

-¿Con los jugadores tiene previsto reunirse a nivel individual o de forma colectiva?

-Hablaremos todos juntos. El hablar individualmente con cada uno de ellos lo haremos con más tranquilidad y tiempo. Nosotros transmitimos mucha información a nivel colectivo. Hay tiempo para acercarse a todos, pero es importante que a día de hoy el equipo reciba información colectiva y dentro de ella tendremos la oportunidad de ir hablando de forma individual con alguno por situaciones que aparezcan surgidas desde la espontaneidad y el mensaje común.

-¿A sus 46 años no cree que su carrera como técnico ha ido con cierto retraso?

-No lo sé. Llevo diez años entrenando en el Real Madrid. He jugado a nivel profesional otros quince, por lo que llevo veinticinco años vinculado al mundo del fútbol. No me asusta nada. Las cosas dan miedo cuando no las sabes manejar y hasta el día de hoy ese no es mi caso. No me cargo sobre la espalda ningún exceso de responsabilidad ni de miedo a la hora de afrontar situaciones de este tipo. En la cantera del Madrid se puede enseñar y se puede aprender, yo he aprendido mucho y espero seguir haciéndolo. En este deporte tan rico en el que todos los días vemos cosas que antes no hemos visto, hay que estar constantemente en aprendizaje e ir eligiendo el camino con el que crees que puedes sacarle el máximo rendimiento a los jugadores.

-¿Cómo ve el reto de intentar inculcar el fútbol que le gusta con el equipo penúltimo?

-Tenemos varios entrenamientos por delante en los que queremos transmitir tres o cuatro aspectos del juego que creemos que son muy importantes para nosotros y que creemos que el grupo es capaz de recibir y plasmar en el campo. Estamos centrados en que ese mensaje y forma de trabajar el jugador lo entienda y lo tenga como recurso para el próximo domingo. Todas las semanas trataremos de ir añadiendo conceptos y al final el jugador adquiere confianza cuando lo que entrena ve que aparece los fines de semana en los partidos de competición. Si eso se acompaña de buenos resultados, se potencia más y si no hay que seguir insistiendo. Lo más importante es que hay potencial a nivel individual y colectivo para poder plasmar lo que queremos.

-¿Cuál va a ser su postura con las bases?, ¿tiene clásula de renovación en caso de lograr la permanencia?

-Hemos tenido una primera mañana de contactos con la gente que nos va a rodear en el día a día, pero falta. Quiero hablar con todos los que trabajan en cantera, acercarme a ellos y ver partidos del filial, que nos va a yudar a competir y en los entrenamientos. Estaremos cerca de ellos. A día de hoy solo hay firmado hasta el 30 de junio y no es mi preocupación, sino que la plantilla vea el potencial que tiene.