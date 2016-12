Un póker de ases en la recepción

El cortejo con los títulos seguirá en un 2017 que ilusiona a los cuatro efectivos de la posición cuatro de Unicaja Almería, hombres que defienden y atacan a partes iguales y cuyo primer 'obstáculo' en el camino es hacerse con un hueco en el equipo titular. Si en los ahorradores se habla de 'calidad en el entrenamiento', como ha sucedido en varias veces para dar una explicación a los éxitos, el puesto de receptor es un claro ejemplo.

Hay una frase que resume todo: "Tanto Israel, como Mario, como también Juanmi me ayudan mucho a mejorar en aspectos técnicos que pensamos que tengo que pulir". La pronuncia Arabisen Rodríguez, el último en llegar a la disciplina verde y el más joven del selecto grupo. Es el que menos puntos ha jugado, pero "eso no es síntoma de venirse abajo, sino que lo que hay que hacer es seguir trabajando y entrenando porque a todo el mundo le llega su hora". "En 2017, con la armonía entre nosotros vamos a conseguir muchas cosas", dice Israel Rodríguez.

Lo que hay en común entre estos jugadores, además de los quilates de su vóley, es que todos tienen muy bien amueblada la cabeza. Otra muestra de ello es la reflexión del también joven pero curtido Juanmi González, felizmente recuperado para el deporte de élite: "La lesión es un tema que nunca se olvida, sino que se tiene que tener presente, que te hace abrir los ojos y ver lo que te puede pasar en un instante, un día ser un jugador promesa que puede llegar a ser 'equis' y al día siguiente puedes no ser nadie y tener que dejar de jugar, que es lo que estuve a punto de hacer yo, así que la lesión no se olvida y sirve más para aprender que para quejarse". Más conciencia de la realidad no se puede tener.

En cuanto a Mario Ferrera, tres cuartos de lo mismo sobre una mentalidad fuerte que le ha llevado a ser fundamental en varios de los títulos de Unicaja: "Estoy más que acostumbrado a este nivel, llevo diez años aquí y siempre rodeado de gente muy buena, así que sé jugar un poco de esta manera, a buscar un sitio, y estoy seguro de que 2017 va a ir muy bien e intentaré estar más fuerte para jugar más". O de inicio o entrando desde el banquillo, el sevillano es un seguro.