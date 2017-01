"Me pongo en la piel de la afición y cuesta mucho ver al club abajo"

-comienza 2016 como suplente y lo acaba como titular.

Más información Tarea para el mercado de invierno

-La temporada pasada comenzó en agosto de 2015 muy dubitativa para mí, pero con la llegada del Pipo Gorosito después de año nuevo cambió la cosa. Le estoy eternamente agradecido, me dio una confianza tremenda. Me hizo sacar el jugador que llevo dentro, jugué a un gran nivel y estuve siempre muy cómodo. Ahora con Fernando también estoy muy feliz, en el mejor estado de forma desde que fiché por el Almería, aunque creo que tengo todavía mucho margen de mejora y mucho que aportar a este equipo.

-Comienza 2015 con el filial luchando por subir a Segunda División, acaba 2016 con el primer equipo jugándose no bajar a Segunda División B.

-Las dos temporadas que llevo en el primer equipo me ha tocado la parte complicada del fútbol, la de pelear por escapar de los puestos de descenso. La temporada pasada fue muy muy dura, como va a ser ésta. Tengo una gran confianza en el equipo, creo que todo nos va a salir bien.

-Fichar por el Almería es abonarse al sufrimiento.

-Mi familia es bética, sufridora desde que éramos pequeños, pero ahora sufre más por el Almería que por cualquier otro equipo. Lo bonito de sufrir es que los beneficios que te da tu trabajo saben mejor. Estamos sufriendo, coqueteando con los puestos de abajo, pero con el trabajo que estamos haciendo vamos a salir.

-Las señas de identidad de José Ángel, consistencia y buen trato del balón, son en muchos partidos las señas del Almería.

-Me siento cómodo en el campo, a día de hoy estoy muy bien. Me gusta llevar el inicio de juego, me gusta sacar el balón. Tengo compañeros que me dan la pelota para que yo sea el organizador, de verdad que me siento importante. Intento conectar con nuestros hombres de arriba, son gente de mucha calidad y haciéndolo bien, vamos a conseguir muchos puntos.

-Supongo que se pasa mal desde la grada o el banquillo.

-Lo he pasado muy mal. El año pasado me veía fuera y lo pasé fatal. Seguí trabajando hasta que me llegó la oportunidad con Gorosito. Este año ha sido un poco más de lo mismo al principio. Me veía fuera, sin la confianza del entrenador, pero con trabajo, lucha y sacrificio diario, al final llegan los éxitos y ahora mismo estoy jugando, que es lo que me hace feliz. A día de hoy me acuerdo de los momentos malos porque ahora estoy en una situación privilegiada y no quiero dejarla escapar.

-José Ángel tiene un gran chut, pero de momento no caen los goles...

-Me está costando un poco pisar el área para chutar, siempre he tenido un buen disparo desde fuera. Esperemos que este año tenga más oportunidades de disparar y pueda meter algunos goles.

-Joaquín, Puertas, Iván, Dani Romera en el Barcelona B... ¡qué generación hubo en el filial!

-Fue un año extraordinario en el filial, el mejor de la historia de ese equipo. Teníamos un conjunto muy compacto, contábamos con el trabajo de un magnífico entrenador y su cuerpo técnico y ahora cada jugador se está labrando su futuro. Intentaremos seguir superando etapas y llegando a metas más altas.

-¿Es difícil ver a Soriano de jefe tras ser compañero?

-Sí que es complicado. La relación que tiene con Fernando como compañero no es la misma que ahora como entrenador. Él toma decisiones que te pueden perjudicar o beneficiar, él es quien manda. Yo tenía una magnífica relación antes, que todavía conservo. Para él, también es difícil de asimilar, aunque creo que lo está llevando bastante bien.

-De momento están trabajando con más tranquilidad, sin tanto cambio en el banquillo.

-Es importante que se tenga paciencia con el conjunto. Siempre me pongo en la piel del aficionado y ver a tu equipo abajo, cuesta mucho. Se está teniendo paciencia con el míster y con nosotros y creo que eso va a ser bueno para que al final no ocurra lo mismo que el año pasado. Tanto cambio de técnico al final te vuelve la cabeza loca, y todos nos dimos cuenta de que no fue culpa de ellos, sino el problema estaba en nuestra mente.

-Usted está aguantando a la plaga de lesiones en el centro del campo.

-De momento sí. Esperemos que siga así, que no me toque caer. Quiero que mis compañeros se recuperen bien y pronto, porque en esta profesión estar lesionado es lo más feo que hay.

-Se le ve muy feliz aquí.

-Estoy feliz, muy feliz. Desde que llegué a Almería, la gente me acogió muy bien. Vivo tranquilo aquí, estoy contento y espero que así siga siendo.

-Cuando José Ángel habla en rueda de prensa apela a los colores, al escudo.

-Para mí, el hecho de pelear por un club no tiene precio. Meter un gol y mirar a la grada y ver la cara de felicidad que tienen los aficionados, eso no hay dinero que lo pague. Me siento un privilegiado porque por mi culpa puedo hacer feliz a la gente con mi trabajo. Por eso siempre apelo a lo mismo, defendemos a un club humilde pero grande, con aficionados detrás que siempre están a las duras y a la maduras.

-Supongo que habrán caído mantecados esta Navidad.

-Alguno sí me he comido, además de que soy fan de los mantecados. No como muchos porque hay que mantener la línea, pero siempre cae alguno que otro.

-¿Alguna tradición especial de su familia en estas fechas?

-Nos solemos juntar toda la familia en los días mas señalados, como Nochebuena, Navidad, Nochevieja y el día de Reyes. Yo soy muy familiar, estoy en permanente contacto con mi familia todos los días. Es muy importante para mí, para mi padre, para mi madre y para mi hermano. Gracias a esta unión, cuando alguien lo pasa mal, tiene cuarenta personas alrededor que le intentan ayudar. Sabes que eres apreciado por gente que te quiere de verdad.

-Queridos Reyes Magos, soy José Ángel y este año os pido...

-Este año pido que tengamos una buena segunda parte de la temporada, que intentemos no sufrir tanto. No sólo por nosotros, que lo pasamos muy mal, sino que también por los aficionados y los dirigentes del club. Por pedir, pido que acabemos lo más arriba posible y ojalá, ojalá en el mes de mayo estemos luchando por algo diferente a la temporada pasada.

-Tuvo que pasar frío en aquel invierno en el Mirandés.

-Mucho frío. No estaba acostumbrado, en Sevilla no hace tanto como allí. Son experiencias que te enriquecen y estoy muy contento con el año que eché allí, con ascenso a Segunda División.

-¿2017 será de felicidad o de sufrimiento?

-Espero que sea de felicidad. La gente de esta ciudad se lo merece, merece ir al campo y salir con una sonrisa porque el equipo ha logrado los tres puntos. Esperemos poder dárselo en este año nuevo.