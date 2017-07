La portería ya tiene dueños

25 días después del término de la competición la UD Almería ha dado señales de vida en el mercado de fichajes. Lo hizo ayer para cerrar de un plumazo con el agujero provocado en la portería por las no renovaciones de Julián Cuesta (Wisla) ni Casto Espinosa (Alcorcón). El club anunciaba que René, ex del Girona, y Fernando Martínez, ex del UCAM Murcia, vestirán de rojiblanco las dos próximas temporadas.

Ambos son guardametas curtidos en Segunda B que acumulan cuatro campañas cada uno en la categoría de plata alternando éxitos con fracasos. René Román Hinojo tiene 33 años de edad, mide 1'86, es natural de la localidad gaditana de El Bosque y llega tras rescindir con el Girona, con el que este curso alcanzaba el ascenso a Primera. Anteriormente militó en clubes como Llagostera, Real Jaén, Barakaldo, Cartagena, Cacereño, Estepona o Betis B. En su dilatada hoja des servicios lo más destacado es el ascenso con el conjunto catalán, si bien también saboreó la hiel del descenso cuando militó en la Llagostera y en el Jaén.

Otro ascenso, en su caso a la división de plata, atesora Fernando cuando militaba en las filas del Real Murcia (10-11), con sendos descensos a Segunda B y Tercera jugando para el UCAM. Fernando tiene 27 años de edad, mide 1,85 y es natural de Murcia, región donde ha desarrollado hasta la fecha toda su carrera deportiva.

René se alternó bajo palos el curso pasado con el marroquí Bounou, disputando un total de 21 partidos oficiales, mientras que Fernando acabó como suplente de Biel Ribas en La Condomina, jugando apenas 12 encuentros, por lo que ni siquiera sumando la cifra de ambos se alcanzarían los 41 que Casto disputó con la elástica rojiblanca.

Como quiera que la próxima semana ambos partirán de cero en la pretemporada a las órdenes de Ramis, será el técnico tarraconense el que dirima a lo largo de los partidos amistosos por disputarse quién será su guardameta titular, si bien René parte con la ventaja de haber acabado la pasada campaña con la titularidad bajo el brazo y un ascenso, mientras a Fernando le ocurre justo lo contrario, su equipo descendió y él apenas jugó.

Con las dos incorporaciones el número de efectivos en el plantel sube a 18, contando con los retornados de cesiones y a expensas de que se produzca alguna baja más, con muchas papeletas para Diamanka y Quique, vía rescisión y traspaso en cada caso.