Una primera vuelta impoluta

El 'campeón de invierno' ya tiene sentenciada su primera plaza de la fase regular al término de la primera vuelta, cosa que sucederá este fin de semana, y eso le da el privilegio de entrar en la Copa del Rey directamente por semifinales. Después, lo de ser el líder no sirve de mucho más, puesto que los cruces, una vez que se conozcan los vencedores de los partidos tercero contra sexto y cuarto contra quinto, se definirán por sorteo.

Así, Unicaja Almería por un lado, y Ca'n Ventura o Ushuaïa Ibiza Voley por otro, tendrán el mismo premio una vez ya en el torneo del KO. El pulso entre baleares tiene ahora a los mallorquines recién llegados a la segunda plaza, la que habían ocupado hasta la última jornada los pitiusos.

Esa lucha por detrás, que además se sitúa no solo en el orden de cuarto, quinto y sexto, sino incluso en quién será el sexto, la ven los jugadores ahorradores con la tranquilidad que le ha dado su alta fiabilidad en competición. Uno de los más regulares estandartes de la Superliga es Juanmi González, que ha regresado de Huelva como nuevo para afrontar la parte definitiva de la temporada: "Las vacaciones bastante bien porque han servido para descansar mucho". Le hacía falta, porque el verano se lo pasó defendiendo a España: "Con el tema de la Selección, algunos no hemos tenido descanso, y el hecho de parar una semana y los días 31 y 1 me ha sentado muy bien".

A la vuelta, dividida en dos partes y aprovechada para una gran carga de músculo a cargo de Enrique de Haro, el cuerpo ha dolido, pero la mente ha enfocado muy bien al objetivo: "El regreso al trabajo ha sido duro, puesto que han sido cuatro días muy fuertes físicamente". Lo que tocaba se ha cumplido, todo por el bien de la buena marcha del equipo: "Hemos hecho mucho gimnasio, combinado con el trabajo técnico que hacemos por las tardes, así que bastante duro todo junto pero espero que sea de provecho". Antes de marcharse después de haber sido uno de los cuatro hombres que en Soria se anotaron la decena de puntos, González ya apuntó a la undécima Copa y la duodécima Superliga.

Lo primero en decidirse será el torneo copero por tierras madrileñas, allá por el final del mes de febrero, pero antes llega al Moisés Ruiz el reciente verdugo en el primer título de la temporada: "Contra Teruel será un partido bastante fuerte y que cogemos con muchas ganas por la revancha de la Supercopa". Pero como su mente está muy ordenada, y su uso del lenguaje es muy correcto, cabe el matiz: "Aunque no creo que sea exactamente esa palabra, ya que sería revancha si fuese a lo mejor la final de la Copa del Rey, que puede darse, o algún partido de ese estilo". En todo caso, el valor siempre es muy alto, y más por la motivación de haber ganado a todos los equipos llegada la mitad de la fase regular.

Diez rivales ya saben cómo se las gasta Unicaja Almería, y el undécimo es el que separa a los de Molducci de la perfección: "Es un partido muy importante porque haría que quedásemos invictos en la primera vuelta, así que no cabe duda de que lo afrontamos con muchísimas ganas".

Son las mismas que espera que tenga la fiel afición verde, situada ante una cita de gran relevancia y de un espectáculo de altos vuelos: "Espero que la gente, después de la Navidad, venga muy cargada y tenga muchas ganas de ver voleibol, de ver voleibol de buen nivel, ya que será un partido de los más fuertes de la liga". Tras las victorias frente a Ca'n Ventura y a Ushuaïa Ibiza Voley, toca la visita del otro gran candidato y hay que aprovecharlo.