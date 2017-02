"Tendré problemas para hacer convocatoria y once"

-otra derrota como visitante en Vallecas que les vuelve a obligar a ganar en casa.

-Seguimos demostrando que somos un equipo muy diferente cuando jugamos fuera y cuando jugamos dentro. Al no sumar fuera, en esta situación se nos hace vital ganar en casa aunque sea ante rivales tan poderosos como el Girona. Será un partido para nosotros de vital importancia y lo afrontamos como tal, la gente está concienciada de la importancia del partido. Hemos estudiado a lo largo de la semana al rival, que tiene una forma de jugar totalmente distinta al resto y nos exigirá un plus de concentración e intensidad.

-Casi toda la plantilla disponible para este partido.

-Tendré un problema para hacer la convocatoria y la alineación porque los jugadores están entrenando a un gran nivel y cuesta decidir. Cuando tienes que dejar a cuatro jugadores fuera y a siete en el banquillo, es complicado sobre todo porque la gente me está demostrando que quiere jugar.

-¿Cómo están físicamente los refuerzos invernales?

-Yoda ya jugó unos minutos el otro día; Sereno es quizás el que más falto de ritmo está, mañan [por hoy] analizaremos si puede entrar en la lista o no; Motta ya lleva un par de semanas en plenas facultades; y Javi y Borja ya están compitiendo.

-El Girona es un equipo tácticamente complicado.

-Te hace estar más concentrado, se mueve mucho y no te puedes despitar ni equivocarte con sus posiciones. El Oviedo nos jugó de esa manera, pero tiene poco que ver en cuanto a perfil de jugadores. El Girona lleva tiempo jugando con ese sistema y sabe hacer las cosas perfectamente, por eso está donde está. Su fútbol les viene muy bien.

-Uno de los rivales más complicados como visitantes.

-Es el segundo equipo más fuerte como visitante, después del Levante. Es un conjunto que siempre juega igual, cambiando algún matiz táctico. Te exige mucho, con tres centrales muy poderosos, dos pivotes con mucho sacrificio, dos carrileros que atacan mucho y tres arriba.

-Uno de los problemas del Almería es el primer pase, la defensa no saca con claridad el balón.

-Estoy de acuerdo a medias, hay muchas jugadas que vienen de atrás, recuerdo el gol del Mallorca o el del Mirandés. Cada cosa que se hace, tiene su por qué, pero también hay un rival enfrente. Nosotros no queremos jugar de atrás por hacerlo bonito, creemos que es lo más práctico para llegar arriba.

-Partido de ida y vuelta.

-El Girona no trata de triangular cerca de su área. Juega mucho por dentro, con dos carrileros que se prolongan mucho en ataque. Cuanto más paciencia tengamos, más controlado estará el rival, aunque no quiere decir nada, porque en Vallecas tuvimos mucho el balón y no generamos.

-¿Habéis puesto un período de tiempo para incorporar al ariete?

-No, se sigue mirando el mercado. A día de hoy no ha surgido nada, pero si hubiera alguna lesión de los hombres de arriba, sí sería más necesario.