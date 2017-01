Una puja para los rivales

El producto que tiene el Almería en su plantilla no es malo, pese a que no está dando buen resultado, y eso lo saben bien los rivales rojiblancos, que van a aprovecharse de sus descartes para ver si le sacan mejor rendimiento de lo que ha hecho Fernando Soriano hasta el momento. Alex Quintanilla fue el primero en marcharse de la plantilla almeriense a comienzos de la semana y no será el último, puesto que el presidente dejó claro que la intención es aligerar el grupo y que salgan futbolistas para que lleguen refuerzos.

Los rojiblancos se van a encontrar con un problema y es que están reforzando a rivales directos en su agónica lucha por la permanencia. O por lo menos, por tener cierta estabilidad en la categoría. El mejor ejemplo es el propio Quintanilla, que no tardó ni cuarenta y ocho horas en encontrar acomodo en Miranda de Ebro, después de no tener nada más que una oportunidad en el Almería. El central llegó en el mercado veraniego como un futbolista de futuro y se marcha inédito. Eso sí, en la rueda de prensa de presentación en Anduva dijo que no había tenido oportunidad de demostrar como rojiblanco su fútbol. Y razón no le falta, puesto que sólo jugó en la debacle de Murcia y en Copa del Rey ante el Rayo Vallecano, ambos partidos con derrota. Los burgaleses, conjunto de conceptos eminentemente defensivo, confían en la corpulencia de Quintanilla para apuntalar la zaga.

El siguiente en salir será Iago Díaz, al que el Almería ya le comunicó que no contaba con él. Pese a ser el primero en llegar el año pasado, estando atado incluso en Primera División, y al buen comienzo que tuvo con Sergi, el extremo no ha tenido nunca continuidad, pese a que cuando ha jugado, le ha aportado al Almería velocidad en los extremos, algo que no tiene. El gallego sabe que tendrá que hacer las maletas y su destino puede ser posiblemente Valladolid, equipo que lo quiere a préstamo. El problema es que los pucelanos andan muy justos con el límite salarial y también tienen que dar algunas bajas antes de acometer incorporaciones. Los vallisoletanos se encontraban a un paso de la zona de descenso, pero a diferencia del Almería, encadenaron una buena racha de resultados positivos y se dispararon en la tabla hasta posiciones más nobles.

El más demandado de todos los futbolistas que están en venta es Chuli, aunque su salida está en espera. El club ahora duda en dejarlo marchar, puesto que no encuentra en el mercado algo mejor que el onubense para reforzar al equipo. Además, Soriano le dio la oportunidad en la segunda parte en Getafe y se le vio con más ganas que en el resto de partidos de esta temporada, por lo que su situación es ahora mismo una incógnita. Si saliera, pretendientes no le falta, puesto que Zaragoza, Tenerife y Girona ven con buenos ojos una cesión. A lo largo de la semana, el técnico maño ha probado con él y apunta a la titularidad en Reus. Mientras tanto, la secretaría técnica no encuentra ningún delantero que mejore lo presente, por lo que ni Almería ni Chuli saben qué va a pasar.

El cuarto en discordia es Iván Sánchez, que no convence a Soriano. El jiennense tiene pretendientes, más en equipos punteros de la categoría de bronce que de plata.