De pulmones no anda fino

Son ya tres jornadas las que han pasado desde el cierre del mercado y sólo Borja Fernández ha conseguido hacerse un hueco en uno de los peores equipos de la categoría. ¿Por qué? En la segunda parte de Marco Motta está la respuesta, la forma física de alguno de los nuevos deja mucho que desear. Como tantas veces, las arriesgadas apuestas rojiblancas salen por la tangente y dan más problemas que soluciones.

Pese a necesitar un transplante de pulmón para afrontar la segunda parte, el trabajo del italiano fue más serio y eficaz que el del Ximo de las últimas jornadas. Sorprendía que Soriano apostara por Motta y no por Isidoro de inicio, como también era difícilmente comprensible que éste no fuera el último cambio, pues el lateral estaba totalmente fundido y Mójica lo estaba aprovechando. Eso sí, las ayudas de Fran Vélez y de Joaquín fueron inconmensurables.

En un mes, Motta será el dueño del lateral, puesto que en defensa es cumplidor y no le cuesta sumarse al ataque. El problema es que entonces es mejor no imaginarse dónde estará el Almería, este Almería que cada vez tiene más problemas y menos tiempo. El equipo necesitaba gente que estuviera a punto para competir y no ha sido así. Ayer vieron el partido en el banquillo Álamo y Yoda, cuyos minutos en la segunda parte dejaron mucho que desear, mientras que Sereno se quedó en la grada por su forma física. ¿Cómo andará el portugués? Pues anda que el ariete que debería de llegar...