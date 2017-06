"El reto que nos marcamos es disfrutar del fútbol"

Tengo tanta ilusión como envergadura tiene el reto, muchísima. Voy a intentar con mi profesionalidad y mi dedicación dar todo lo que tengo como cuando estaba en el terreno de juego. Como en todos los ámbitos, en ocasiones se acertará y otras se fallará, pero me iré a la cama cada noche con la conciencia tranquila por continuar haciendo lo que he hecho estos diez años como futbolista, dar mi mejor versión para la UDA, en este caso en los despachos pero enfocándolo con honradez, honestidad y amor por el club. Esa será la actitud con la que afronto este gran reto, la ilusión es terrible y estoy convencido de hacer cosas buenas para darle un giro a los últimos dos años y volver a hacer disfrutar a los aficionados. Que venir al fútbol sea un espectáculo, no un sufrimiento.

Con esa declaración de intenciones Miguel Ángel Corona enfocaba su primera comparecencia pública como director deportivo y antes de someterse a las preguntas de los medios, sin esquivar ninguna y sorprendiendo por su elocuencia en las respuestas, ofrecía la lista de jugadores con contrato en vigor: Joaquín, Trujillo, Quintanilla (tenía cláusula de repesca en caso de descenso con el Mirandés), Morcillo, Nano, Motta, Diamanka, Pozo, Iago, Álamo, Fidel, Gaspar (sube al primer equipo), Quique y los cedidos Hicham, Marín y Selfa.

-¿Cuál es el objetivo deportivo que se marca?

-Disfrutar del fútbol, algo que igual es muy pequeño, pero me parece grandísimo tras los dos, tres o cuatro años que llevamos. No nos marcamos un reto clasificatorio más allá de venir al estadio a disfrutar del fútbol. Ser competitivos y que la afición venga con ilusión porque los jugadores están dándolo todo. El míster no sabe empatar un partido y así vamos a ir. Es contraproducente poner un reto clasificatorio.

-¿Por dónde pasarán las líneas maestras de la dirección deportiva a su mando?

-La plantilla ya tiene jugadores de peso y de nivel, también jóvenes que van a ir a más, experiencia y juventud. Vamos a intentar completarla con cierta juventud, más experiencia y aprovecharnos de las situaciones que deje el mercado, ya que la economía marca mucho la capacidad de convencer a ciertos jugadores. Tiraremos de ilusión y de proyecto, que no sea flor de un día. Que haya identificación con el proyecto y una vinculación duradera, dolor por cada semana que no se gane.

-Habla de proyecto, de no ser flor de un día, pero el presidente busca comprador...

-No atañe a mi trabajo en la elaboración de la plantilla, dispongo de un presupuesto y tengo que hacer un equipo, no tengo conocimiento ni conozco esas noticias ya que estoy centrado en la parcela deportiva. [Mariano Blanco, secretario general del club, completaba al quite la respuesta institucional: Desde que llegó Alfonso al club llevamos 15 años en LFP y eso no se puede soslayar de un plumazo. Independientemente de cuál sea el futuro de la UDA, los que estamos dentro tenemos que intentar que cada vez sea mayor, el encargo que se le acomete a Miguel Ángel es que haga una plantilla competititva. Respecto al hecho de que tuviérais conocimiento de negociaciones para la posible venta del club hay que decir que esto es un mercado y el Almería no está ajeno a esos vaivenes, pero Alfonso García siempre va a exigir que se mantenga en Almería y que quien venga enriquezca a la UDA].

-¿Cuándo se pone manos a la obra en su nueva tarea?

-Acaba el choque ante el Reus y el jueves empiezo a ponerme al día del trabajo anual. He tenido que estudiar a los jugadores seguidos, su disponibilidad de mercado, contactos, llamadas... La visibilidad de esta labor está en estos dos meses, pero son más importantes los otros diez y ahí tengo a mi crack número uno,que es Ibán Andrés, por eso le pedí que se animara pese a tener una buena situación con Javi [Gracia]. Conocer el mercado y situaciones de vestuario, así como bajo rendimiento por situaciones ajenas al terreno de juego, ahí está la dificultad real del cargo. La verdadera labor está ahí.

-Parece decidido a acometer la limpieza en el vestuario que demanda la afición...

-No sé si responde a una cosa de vestuario o algo que, sumado a otras circunstancias, no nos ha permitido arrancar estos años. Lo primero es reiniciar, olvidarnos de que acabamos de salvarnos del descenso y de que ansiamos el ascenso para centrarnos en el día a día y lograr una comunión con la afición. Vamos a poner esos ingredientes en la olla a ver cómo nos sale, ayudaría mucho el que todos reiniciemos y se olvide lo sucedido. Olvidemos el pasado y reiniciemos. Hay jugadores que puden hacerlo bien y lograremos que el vestuario funcione de forma natural y cordial. Intentaremos que se compaginen bien y la grada entienda que el equipo le gusta, más allá de si gana o pierde.

-¿Asume que el desgaste ahora será mayor que de futbolista?

-Puede ser, igual que para hablar del tiempo en los cargos o como futbolista, sé en el mundo en el que vivo e intento no engañarme durante este tiempo. Me aporta alegría y satisfacciones, pero sé cómo funciona y probablemente venga esa etapa o la contraria, en la que se me valore, apoye o felicite más. Soy muy optimista y ambicioso comedido, afrontando el reto con la ilusión de que se me valore el trabajo. Puede ocurrir lo contrario porque estoy en el mundo del fútbol. A mí se me silbó en octubre en el Estadio y salí ovacionado al ascender con el Girona. Trabajaré del mismo modo que cuando fui futbolista.

-¿Qué prioridades se fija a la hora de reforzar el plantel?

-El mediocentro tiene un solo jugador con contrato [Joaquín] y en el doble pivote estamos haciendo mucho trabajo, así como en la portería, donde no tenemos a nadie. Nos vamos a centrar en las prioridades por darle una vuelta a la calidad de la posición. Eso te puede llevar a perder un jugador que se va a otro sitio, pero hemos marcado unas prioridades para pelearlas, no tengo ni prisa ni presión en el sentido externo porque sé que esto hay que moverlo, pero no quiero precipitarme. Quiero estar seguro al 100%. El mercado el 20 de julio te da unas opciones que no tienes hoy. Es un puzzle con muchas piezas. No vamos a ir a lo asequible si no lo tenemos claro, pasos lentos, cortos y seguros.

-Centrándonos en casos particulares, ¿se le ha ofrecido la renovación a Borja y Kalu Uche?

-Con Borja y Kalu se ha iniciado un contacto previo y no se ha incidido más por ninguna de las dos partes.

-¿Es cierto que el Getafe no quiere abaratar el pago que hay pactado por Chuli?

-Nadie del Getafe se ha puesto en contacto conmigo en el ámbito deportivo y en el económico desconozco si valoran pagar de otra forma.

-¿Qué planteamiento hay con Ramon Azeez?

-Se le ha intentado renovar hasta mandándole mensajes con el servicio de limpieza, nos hemos sentado con él todos los integrantes del club, todo el mundo le ha pedido que nos expresara cómo podíamos satisfacer sus deseos y ni siquiera había repuestos. Nos remitía a un supuesto tío que ni siquiera sabemos si es su tío realmente o un señor que de vez en cuando viene por aquí.

-¿Confirma que Iván Sánchez seguirá en el Albacete?

-Iván, al ascender, el Albacete tiene una opción preferencial que ha ejecutado.

-¿En qué punto se encuentra la posible venta de Josema, repescado del Real Murcia?

-Josema es un tema candente y no sé en qué punto está exacto, a día de hoy no hay acuerdo. Hay una controversia legal entre lo federativo y lo privado. [Blanco interviene de nuevo para aclarar los aspectos legales: "Tenía contrato con el Almería y posibilidad de retención, se negocia para rescindir a cambio de compensación económica o incorporarlo a la disciplina del club"]. Se trata de aunar voluntades -sigue Corona- y la de la UDA a nivel deportivo es siempre apostar por Josema. En cuanto al espíritu es de las más sentidas, pero se da una circunstancia por la cual Josema a nivel personal tiene cierta lejanía con la ciudad. Si las posturas no se encuentran en el camino defenderemos los derechos de la UDA como club afrontando las negociaciones de tal modo.

-Tranquiliza tener a Quique en nómina, pero ¿qué perfil de delantero se busca?

-Tenemos a Quique, es una posición dificil y veremos cómo lo acompañamos.

-¿Qué rol tendrá Lozano dentro del organigrama deportivo?

-Raúl está viendo fútbol desde casa.La mejor manera de trabajar es tener la confianza de Alfonso.

-¿Ha pensado en recuperar a Soriano?

-A Fernando no lo he nombrado. Estoy liado en hacer una plantilla, aún no he presentado a nadie, Fernando es de la casa y no sé cuál será su futuro.

-¿Alguna pincelada sobre la pretemporada?

-El 12 de julio arrancamos y estamos cerrando partidos, casi tenemos una estancia fuera de Almería. Debutaremos en Águilas, como cada año. La prioridad no es tener muchos amistosos, la competición empezará el 17 de agosto. Son 40 días escasos y planteamos 5 o 6 partidos, no más.