El reto de superarse a sí mismo

Es difícil atestiguarlo, pero quizá estemos ante una de las grandes promesas de la natación española. No hay que adelantar acontecimientos, pero la realidad empieza a vislumbrar prolíficos éxitos. Un talento que se cocina a fuego lento en el agua ejidense y que a su corta edad, solamente dieciséis años, comienza a acumular preseas doradas en categoría absoluta. Sí, han leído bien. Categoría absoluta en su primer año junior.

El pasado fin de semana volvió a dejar resultados ilusionantes en el XXXI Campeonato de Andalucía de Natación. Un palmarés dorado que solamente está empeñado por una plata. Un fin de semana en el que cosechó cinco oros y en el que volvió a demostrar un dominio casi aboluto en el agua. Y a eso a su edad, abruma. "Es cierto que el Campeonato de Andalucía de Málaga nunca ha sido la mayor prioridad de la primera parte de la temporada, pero aún así los resultados han sido bastante gratificantes. Estoy bastante satisfecho", afirma con plausible humildad.

En su discurso no resalta una palabra más alta que otra. Y eso también asombra. Es admirable la modestia con la que Martos asume sus triunfos. Y todo habiendo soplado apenas dieciséis velas. "Ganar en la categoría absoluta no es nada fácil porque las carreras siempre suelen estar disputadas. Ganar con esta edad en el Absoluto me genera mucha satisfacción", comenta.

Después del Andaluz, que más que otra cosa le ha servido para continuar con su preparación, ahora toca el Campeonato Nacional. La prueba, celebrada en Gijón, llega en un buen momento para el nadador ejidense. "Este es uno de los principales objetivos de este inicio de temporada. Tras estos últimos buenos resultados me veo con bastante confianza y motivación para afrontarlo con seguridad", explica unos días antes de viajar.

En la ciudad gijonesa hará frente al más difícil: competir contra sí mismo. El deportista tendrá que revalidar las medallas que consiguió en el curso anterior como infantil. Lejos de achantarlo, es algo que incluso le motiva a la hora de saltar a la piscina. "El hecho de tener que defender haber sido campeón de España no me afecta demasiado en temas de presión", reconoce.

Dejando a un lado los resultados, que cuando hablamos de un favorito siempre es más complejo, el poder asistir a estos campeonatos también acaba siendo una experiencia de vida. Otra cosa es lo que ocurre en el agua, la cual magnifica a unos pocos y viceversa con el resto. En este sentido, Manuel Martos ansía despertarse y que sea dieciocho de marzo, fecha en la que comenzará el Nacional. "Ganas no me faltan. Competir en pruebas de este nivel siempre es emocionante", declara.

Sienta más presión o no, cuando Martos pise Gijón todos los focos estarán sobre él. El propio lo sabe, aunque sorprendemente las medallas no le obsesionan. "Estos campeonatos son largos y suelen hacerse duros. Tengo buenas sensaciones y mi objetivo es bajar mis marcas lo máximo posible", dice. Es lógico que esto último sea lo que más le inquiete. El ejidense se encuentra a un segundo para obtener la marca mínima que le otorgue una plaza para el Mundial Junior. Uno de sus grandes anhelos.

Pensándolo friamente ponerle techo a un nadador de la talla de Manuel Martos es una tarea que roza lo utópico. Quizá, ni él es consciente de su potencial. Y seguramente eso es lo mejor porque le permite no levantar los pies del suelo. "No miro demasiado lejos en el futuro. Mi reto siempre es el mismo, ir bajando marcas. Lo que nunca pierdo de vista es que quiero llevar un buen ritmo deportivo y un buen nivel académico", razona. Con principios así es más fácil tocar la gloria.