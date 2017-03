El rey del empate a domicilio

Por números no es el equipo más peligroso fuera de su campo, pero sí que es cierto que la racha que viene cosechando en los últimos meses debería ser preocupante para los intereses de la UD Almería. Y es que el conjunto de Juan Antonio Anquela no hinca la rodilla a domicilio desde el pasado cinco de noviembre en el Ramón de Carranza, donde cayó por uno a cero. Desde esa fecha hasta hoy, una victoria y seis empates para mantenerse invicto en las últimas siete jornadas. Casi nada. Unos resultados que, junto a lo que consigue al calor de su afición, le tiene a cuatro puntos de los puestos de play off.

Lo más llamativo, precisamente destacado por Fran Fernández en su comparecencia de ayer, es la solidez defensiva que viene mostrando durante esta racha. Sergio Herrera solo ha recogido en cinco ocasiones la pelota de sus redes en estos siete encuentros, lo que habla muy bien de la fortaleza en campo propio de la SD Huesca. Necesitará la UD Almería su mejor versión de cara a puerta, algo en lo que está incidiendo mucho el nuevo técnico a tenor de la media de goles del equipo, para poder pasar por encima de un conjunto muy compacto.

El equipo de Anquela acumula siete choques consecutivos sin caer derrotado fuera de casa

Si precisamente los azulgrana son los reyes del empate fuera de casa, empatados a ocho con el CD Lugo, es porque en ese contexto también aflora una debilidad. Defienden de forma correcta su puerta, pero no consiguen tener efectividad en la contraria. En lo que va de liga, solamente diez goles lejos de El Alcoraz, donde ha hecho veintiséis. Menos de un gol por partido y un dato que habla a las claras de su dificultad.

En esta situación, la UD Almería deberá aprovechar esa debilidad y contrarrestar esa virtud para sumar en su casillero unos nuevos tres puntos que se antojan fundamentales para poder salir de una zona de descenso en la que lleva viviendo demasiadas jornadas consecutivas.