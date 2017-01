En riesgo de un ataque nervioso

Por si quedaba alguna duda de que el Almería está desperdiciando un tiempo precioso, sólo basta con echar mano esta mañana a la tabla clasificatoria y ver quién es ahora el último clasificado (aunque sea con un partido) y a cuánto se ha situado la permanencia. Todos los equipos de abajo han reaccionado, el Almería no; todos los equipos de abajo han incorporado a varios jugadores que ya le están aportando, el Almería no; todos los equipos de abajo sacan algún que otro buen resultado fuera de casa, el Almería no; todos los equipos de abajo han hecho de su estadio un fortín, al Almería no le queda otra que aferrarse a que esta tarde se conseguirá un buen resultado.

A lo largo de la temporada que ya ha superado su ecuador, los rojiblancos se han hartado a repetir que habían tocado fondo y que iban a levantarse. Todo falso, el pozo siempre tiene varios metros más para el Almería y su caída en picado proseguía y proseguía. Basta con ver que hace unas jornadas, el Nástic estaba siete puntos por debajo y un minuto antes de que comience el choque, estará uno por encima. Cuando termine el encuentro, Dios dirá qué va a ser de este equipo, pero ahora mismo está plagado de urgencias y de bajas. Y es que si una de las máximas era aligerar la plantilla para la llegada de fichajes, la ausencia de éstos ha provocado que el Almería se juegue la vida sin defensa y con tres jugadores del filial en la convocatoria. Para echarse a temblar. Se ha pasado de tener dos laterales zurdos de garantías a no saber hoy quién jugará ahí nuevamente, como ya ocurriera en Reus. El cacao puede ser monumental en la línea defensiva, la peor del equipo en las últimas temporadas.

Por si todo esto fuera poco, a los jugadores no les queda otra que ganarse el perdón de su afición mostrando una versión muy diferente de la de los últimos cuatro encuentros. Nadie en el Mediterráneo espera un equipo que juegue al fútbol como los ángeles ni enamore con sus triangulaciones, sencillamente se espera ímpetu, carácter, garra y cuatro nociones mínimas en el aspecto táctico. Además de disparar por lo menos tres veces a puerta, hasta que el Almería lleva sin hacer desde el año pasado. La hinchada está que trina porque ve cómo se están repitiendo los mismos errores que la temporada pasada e incluso se han agravado ante la falta de mano firme del presidente. Sin fichajes ni nada ilusionante, la falta de actitud del grupo en los últimos encuentros ha provocado una sensación de hartazgo total en la grada, que provoca que muchos fieles no quieran acudir a su asiento para llevarse una nueva decepción. Lejos de rendirse, los más incondicionales sacaron la cara por sus colores y movieron la conciencia a través de las redes sociales para que el Mediterráneo ruja antes del comienzo del encuentro y el rival se sienta intimidado. Luego, dependiendo del resultado, ya se podrá mostrar el tremendo enfado por la pésima campaña. Pero antes toca animar.

Por su parte, el Real Oviedo, que ha cambiado su dinámica de resultados tras cosechar dos victorias consecutivas como local, busca ahora reencontrarse con el triunfo como visitante. Casi tres meses han pasado ya desde la última salida en la que el conjunto carbayón puntuó (ante el UCAM Murcia, al que ganó por la mínima), y los oviedistas necesitan cambiar las sensaciones a domicilio si quieren que los puntos conseguidos en el Tartiere les sirvan para reengancharse a la parte alta de la tabla.

Los azules han cambiado su dibujo al 4-4-2 desde la llegada en el mercado invernal de Saúl Berjón. La racha de derrotas ya está olvidada en Oviedo (sólo había sumado 6 de 21 puntos hasta la victoria ante el Elche) y el conjunto azul llega a un nuevo enfrentamiento a domicilio, a diez puntos de los puestos de ascenso directo que ocupan Levante y Girona, pero metido en puestos que garantizan la presencia en las eliminatorias. La principal novedad en la convocatoria es, junto a la inclusión de los canteranos Diegui y Héctor Nespral, la presencia de David Costas, central cedido por el Celta en el mercado invernal y que podría debutar con la camiseta del Real Oviedo.

Así las cosas, podría pensarse que el conjunto de Fernando Hierro es el rival propicio para comenzar una remontada en la tabla que permita salvar este nuevo escollo. Ya pasó el año pasado, a falta de menos jornadas. La decisión es de la plantilla, de jugadores y entrenador, a los que les toca remar en la misma dirección y darse cuenta de que la afición les ha otorgado un nuevo voto de confianza que no se merecen. Una victoria por lo menos supondría un golpe de moral importante para tratar de superar este ataque de nervios en el que está la Almería futbolera.