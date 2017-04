No hay que serlo, sino parecerlo

Ojalá que no me equivoque, porque la victoria en Tarragona puede valer la permanencia. Si se analizan las jornadas que restan, la UDA no tiene el calendario más complicado, partiendo del resultado positivo cosechado ante el Nástic. Vaticinios y matemáticas aparte, lo más destacable no fue el gran resultado, sino la forma de vencer. De poco sirve que se logren puntos aislados si no se acompasan con sensaciones positivas, las mismas que no se transmitieron en los dos primeros partidos con Ramis al frente, pese a que en uno casi se empata y en el otro se vence.

La estela del conjunto desdibujado y perdido de Soriano sobrevoló la figura de Ramis ante el Levante y el Alcorcón, pero en Tarragona sí compitió un equipo con ritmo, concentrado, armado y solidario. Y es que no soy de los que se dejan llevar por el resultado final, máxime en una competición regular, donde el algodón no engaña.

Se juega como se entrena y el cómputo general de puntos en una liga dicta sentencia

Se juega como se entrena y el cómputo final de puntos en una liga tan larga, dicta sentencia. Ni siquiera se acusó el hecho de jugar por la mañana, con el agravante de tener que superar físicamente a un rival directo en su propio estadio, que juega como marcan los cánones en Segunda, sin dar un respiro.

Espero que a partir de ahora no se demonice más a una plantilla cualificada para la categoría donde compite, si bien el toque final de un entrenador siempre es clave, como se ha demostrado más de una vez. El bloque funcionó de forma regular, sin conceder excesivas ocasiones al rival, dominando la parcela central y, por ende, el partido, además de generar peligro en ataque con continuos apoyos ofensivos y defensivos en banda.

Y eso que Quique no pudo brillar de mediapunta al estar rodeado de enemigos. De todas formas ahí estaba Uche, con el que no contaba Soriano. Alabar ahora a Uche resultaría algo ventajista por mi parte, si es que en el pasado le hubiese crucificado, como sí hicieron tantos otros, pero no es mi caso. Como aliado tengo a Google, donde se encuentran a buen recaudo los múltiples artículos contracorriente de estos años en defensa del jugador de mayor calidad que ha vestido la zamarra unionista.

Contar con Quique y Uche significa saber que hay pólvora en la delantera para culminar el trabajo que jugadores como Fidel, enchufado de nuevo, o Joaquín, pueden generar. Si Borja, que ha venido como agua de mayo, se asienta y en la retaguardia Ximo o Motta consolidan su renacimiento, esto pinta bien.

Ya solo un técnico que se haga respetar, con una pizca de conocimiento, puede llevar la nave a buen puerto. No olvido a Casto; su temporada va de notable a sobresaliente, rozando la matrícula. Sinceramente, nadie lo esperaba.

Y a todo esto, en espera de recuperar lesionados para la causa, porque el banquillo de Tarragona se podía coger con pinzas. Nada está hecho, pero sí encauzado, que no es poco. Como indicaba, a diferencia de la victoria ante el Alcorcón, la lograda ante el Nástic sí me llena de optimismo, porque algo bonito se vislumbra. Y es que no solo hay que serlo, sino parecerlo.