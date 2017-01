"La situación es de necesidad"

-El 2017 arranca con el equipo en descenso y recibiendo a un 'gallito' como el Getafe, ¿no es demasiada la necesidad?

-Es cierto que estamos en una situación de necesidad. Nuestra marcha, sobre todo fuera de casa, hace que cada partido de casa se encare con mucha necesidad para no desengancharte ni estar peor, ya que la situación no es cómoda, pese a que la dinámica en casa es buenísima. El inicio y nuestro rendimiento fuera no nos permite estar tranquilos.

-¿Piensa que la rumorología aneja al mercado de fichajes puede resultar negativa?

-Las situaciones son las que son y son para todos. Lo único que le puede beneficiar al Getafe es que el ambiente sea frío. Le hago un llamamiento a la afición para que ellos se sientan incómodos, visitantes. Como profesionales tenemos que ser capaces de abstraernos a cualquier circunstancia ajena al juego.

-¿Lo considera un partido trampa que hay que saber leer?

-Su rendimiento en cuanto a puntos desde el cambio de entrenador es inapelable. Es el equipo que más en forma está, pero si nosotros hacemos lo de casa tenemos mucho potencial y hemos demostrado mucho juego, alternativas, ocasiones, una defensa encajando dos goles en propia puerta y uno a balón parado. Estamos en disposición de solventar las trampas, que por supuesto están, porque valoramos la dificultad que tiene el partido, pero somos optimistas.

-¿Le ha venido bien el parón competitivo para coger ritmo tras la lesión de rodilla?

-Después de la lesión fueron seis o siete semanas sin estar en la dinámica de grupo que se notan. Poco a poco fui entrando, incluso jugué el segundo tiempo entero en Soria, eso te da ritmo de competición. El parón ayuda porque hay cuatro días con ocho sesiones, similar a un trabajo de pretemporada que me ha venido fenomenal. Estoy dispuesto y preparado para lo que pueda venir.

-Su contrato expira en junio, ¿se ha planteado algo al respecto?

-Nunca lo he hecho. Lo respondo desde hace mil años ya porque soy muy viejo (risas). No me preocupa en absoluto en el mes de enero para nada mi situación ni mi fin de contrato.

-En su rol de capitán, ¿cómo ve la renovación de Puertas?

-Como compañero, no ya como capitán, lo único que le pedimos, y lo está haciendo, es que entrene con ilusión, intensidad, entrega y afronte los partidos con profesionalidad, que lo está haciendo, y poco más. Es una situación muy natural en el fútbol, jugadores que acaban contrato, negociaciones, mercado, ofertas... A lo mejor para él dentro del mundo profesional puede ser su primera experiencia en ese sentido, pero no hay nada reseñable al respecto.

-Volviendo al Getafe, ¿apunta alguna clave para doblegarlo?

-Más que por lo que tenemos enfrente, que es evidente que es un grandísimo equipo con muy buenos jugadores que recalan de equipos de Primera División y su entrenador tiene una trayectoria remarcable, si hay que apuntar claves todo pasa porque el equipo esté como viene siendo habitual en nuestro estadio. Un equipo que concede muy pocas ocasiones, que genera ocasiones con juego fluido e intenso, con mucho ritmo, por ahí pasará.

-¿Es el Getafe el escollo más duro hasta la fecha?

-Hoy por hoy sí, sin duda, a lo mejor cuando venga el Valladolid resulta que es el más difícil porque su trayectoria en ese momento es buena. El Getafe es durísimo.

-¿Se ve como director deportivo una vez haya colgado las botas?

-Ya sabéis que en cuanto a la rumorología puedo opinar poco. Soy jugador de momento, no me planteo ni siquiera si voy a seguir jugando o no. Sí es cierto que cuando volví este verano lo hice con la ilusión de regresar a casa y que siempre te gustaría trabajar en esta casa. Seguro que encontramos una manera si a las dos partes nos apetece.