Menos stands para el Palacio

La Feria del Corredor, que se inicia esta tarde a las 15:00 en el Palacio de los Juegos Mediterráneos, viene precedida de una pequeña polémica que se creó a través de las redes sociales a principios de la semana. La empresa encargada de la organización de la Media Maratón Ciudad de Almería cuenta con la exclusividad de esta prueba, es decir, es la única que puede organizarla, puesto que tiene registrada la marca, y la que se encarga de contratar a los patrocinadores. Por eso, ha decidido que, a diferencia de otros años, en la Feria del Corredor no se puedan exponer stands de diferentes comercios especializados en el running de Almería.

Esta decisión no ha sentado nada bien a muchos empresarios de la capital y Paquillo Fernández, dueño de Run'04, mostró su descontento con un mensaje tanto a sus clientes como a los socios de su club. "Este año no podremos estar en la Feria de la Media Maraton, ya que la incorporación de una empresa almeriense al patrocinio, pide tener exclusividad y cualquier empresa relacionada con el sector, debe tener el visto bueno de sus responsables, lo cual Run'04 no lo ha tenido [...]. Para nosotros ha sido aún más decepcionante el no poder estar allí, cuando hemos sido la primera tienda especialista en running en Almería, la primera que montó en la primera Feria en el año 2012 y como club a nivel popular, uno de los más destacados de la provincia de Almería", se lamentaba el exmedallista olímpico.

Este periódico consultó con el concejal de Deportes, Juan José Segura, que explicó que es la organización la que se encarga de montar y contratar todo lo relacionado con la Feria del Corredor. "El que organiza un evento, busca los patrocinadores. Ellos llevan mucho tiempo organizando la Media Maratón y son los que tiene la marca registrada, por lo que contratan todo lo relacionado y nosotros ahí no entramos. El Ayuntamiento le da una subvención, puesto que nos interesa una prueba en la que haya casi cinco mil participantes, y ellos deben de justificarla. Pero en el tema organizativo, tiene la exclusividad de la Media Maratón Ciudad de Almería", apuntó el concejal de Deportes, que habló con Paquillo Fernández para tratar de serenar las aguas y que la fiesta de los corredores almerienses discurra, como siempre, lo mejor posible.