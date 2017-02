Otro más que se suma

Si bien en el aspecto deportivo las cosas difícilmente pueden ir peor, a nivel institucional el Almería pretende continuar con sus acuerdos de colaboración de cantera, que tan buenos resultados han dado en temporadas anteriores en lo que a número de jugadores se refiere. El último que se ha sumado a esta iniciativa es el Club Deportivo Cultural Estudiantes, equipo que está trabajando mucho y muy bien pese a su corta edad.

Rafael Moreno, presidente de la entidad estudiantil, argumentaba que "en otros lugares, como el País Vasco, por poner un ejemplo, todos los modestos quieren estar con los clubes representativos. Aquí no entiendo cómo no sucede. Cada uno es libre de tomar el camino que quiera, pero que no se cuestione al Almería en este tema". El Club Deportivo Cultural Estudiantes, como explicaba su presidente, cuenta con catorce equipos en diferentes categorías y doscientas cincuenta licencias, destacando el senior masculino que lucha por subir a Tercera División, o dos femeninos, una modalidad que están potenciando. En abril cumplirán cuatro años desde que fue fundado y su crecimiento realmente importante en todos los aspectos.

Esta circunstancia la destacaba Manolo García, vicepresidente del área institucional del Almería, que valoraba la importancia de contar con un club como el Estudiantes en el convenio de colaboración que se mantiene a nivel de cantera, y que incluye a entidades como el Alquián, Polideportivo Aguadulce, Zapillo, Oriente, Huércal-Overa y Motril.

El convenio supone una colaboración entre ambos clubes en numerosos apartados, que serán beneficiosos para unos y otros. El Almería tendrá preferencia sobre jugadores del Estudiantes, éste podrá abastecerse también de futbolistas rojiblancos para sus equipos; habrá apoyo por parte del Almería a nivel técnico, deportivo, institucional y económico. Mañana sábado, por ejemplo, los equipos del Estudiantes estarán en el Mediterráneo para presenciar el encuentro de la Liga 1|2|3 frente al Girona.

En el acto, que se celebró en la mañana de ayer en el estadio, estuvieron presentes representantes de ambos clubes, como técnicos del Estudiantes; Lorena García, directora de organización del Almería, y Agustín Sánchez, responsable de cantera.