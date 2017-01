"No hubo tanta superioridad"

Fernando Soriano hizo una lectura equilibrada de la goleada al Oviedo, admitiendo que el marcador final resultó muy abultado: Victoria sufrida y merecida por la contundencia del resultado aunque, el partido no reflejó tanta superioridad como el marcador. Fuimos más intensos y agresivos y nos supimos adaptar a su situación de tres centrales, generando peligro donde queríamos y abriendo el marcador a balón parado. Luego el miedo nos hizo estar más temerosos, pero Pozo apareció en situaciones entre líneas aclarando jugadas por fuera como el centro de Javi para el gol de Quique. Al final buen contragolpe y definición de Gaspar. Me gustaría reseñar tanto a él como a Garrido y a Fran, entrenador del filial. Han dado un golpe en la mesa y a mí me encanta que tengan esa actitud porque son jugadores a sumar a la dinámica de equipo".

El maño hizo un guiño a la afición: "Ha estado al lado del equipo. Quitando la falta al portero del 45' ellos no se habían acercado a nuestro campo y estaban con mucha gente atrás dificultando el generar ocasiones, pero entendieron la paciencia que necesitaba el juego. La afición quiere que le des y viene contigo".

Sorprendía Soriano develando la petición de salir que Chuli le ha hecho al club: "Venía de jugar bien en Cádiz, pero el lunes nos pidió salir y tuve que meterlo en la lista, pero no para jugar".