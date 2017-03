Un tiempo para cada uno

A los 3 minutos Juanca se quedó solo pero escorado, y su tiro lo sacó por bajo Bruno en plan felino. El primer tiro local fue de Domínguez, estrellado en Sebas Tamayo. En el minuto 24 hubo falta colgada por el Poli que sacó con los puños Javi, y en el 28 cabeceó alto Lázaro. Sin embargo, Estudiantes generaba más sensación de peligro con la dirección en los últimos metros de Paloma, que sirvió dos goles antes del descanso. En el 31 centró desde la izquierda y Joseca fusiló el 0-1 en el segundo palo, lo mismo que pasó en el 39, esta vez asistiendo a Dani, que marcó a placer el 0-2.

Ruzzo pudo recortar cabeceando un córner solo, pero ejecutó la suerte demasiado flojo, y en el otro costado, Dani, de nuevo por la izquierda, la banda del peligro, puso el tercero a Micky, que remató por encima del larguero por muy poco. A la vuelta de vestuarios los ánimos cambiaron de bando y el Poli Almería comenzó centrando dos veces seguidas desde la derecha y otra desde la izquierda, corriendo el riesgo de partirse en la medular. Tenía que marcar pronto y así fue con Rubén tras una recuperación que parecía despeje sencillo para los visitantes. El carrilero huercalense cruzó perfecto ante Javi.

En la recogida del balón de las redes resultó expulsado Montellano en un rifirrafe protestado por la parroquia rojiblanca, pero eso aceleró más al Poli. Produjo poco arriba Estudiantes, salvo un rosca de Paloma sin consecuencias, y se entró en un correcalles que beneficiaba al equipo que iba por detrás en el marcador y además con uno menos sobre el campo. Dani García tuvo poca opción en una llegada forzada, y Domínguez lanzó una falta antes de que Albacete voleara para el empate desde 30 metros en el minuto 73.

El golazo del mediocentro local establecía las tablas en el marcador y desde ese momento se guardaron más las espaldas por ambos equipos. Javi Martínez chutó alto, Joseíllo esprintó para defender por banda partiendo en clara desventaja, y Pedro y Darío vieron pasar de largo el balón que podría haber sido el 2-3 ya en el descuento. Se pidió un penalti en el área visitante que no fue concedido por el colegiado y se cerró así un reparto de puntos que no dejó satisfecho a ninguno de los dos, al Poli por no haber sido él mismo en la primera parte y al Estudiantes por haber dejado escapar un 0-2 en superioridad.