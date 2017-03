El triunfo de la lógica

Para comenzar una etapa hay que cerrar la anterior. Por tal razón no querría dejar pasar la oportunidad de referirme a las declaraciones de Corona de la semana pasada, acerca del cese de Soriano y la actitud de la afición rojiblanca en los últimos minutos del choque ante el UCAM. Corona, la afición de Almería siempre fue paciente, la actitud a lo largo de la actual campaña ha sido modélica, desde la masiva adquisición de abonos, pese al fiasco del retorno a Segunda, hasta el último partido de Soriano. Por menos, en otros lugares algún jugador ha tenido algún incidente a la salida de las instalaciones deportivas (conducta que repruebo). Los cánticos de ¡olé! (no fueron masivos) en los últimos instantes del encuentro, obedecieron al seguimiento de estos por parte de algunos almerienses, pero quienes los originaron fueron los seguidores murcianos que se desplazaron. La afición, y hasta los jugadores, como se intuyó por su postura en el epílogo ante el UCAM, necesitaba un cambio de aires, savia nueva y quizá fue la forma de expresar tímidamente el descontento de quienes, no lo olvides Corona, pagamos religiosamente nuestro abono para contribuir a vuestro fin de mes. Etapa concluida y primera victoria foránea. Quien tuviera dudas de la destitución de Soriano, a pesar de ocupar su equipo el farolillo rojo, supongo que desde ayer albergará menos desconfianza al comprobar cómo las cosas se pueden hacer mejor, sobre todo estratégicamente, si es que se cuenta con los mimbres necesarios. En unos cuantos días, Fran Fernández propuso más de lo que se vio desde el comienzo de la pretemporada. El joven técnico almeriense dejó en evidencia a su predecesor al contar con el mundialista y gran centrocampista Azeez. Solo por ese hecho se podría dar por buena la destitución de Soriano, pero no me quiero ni calentar, ni desviar. Fue emocionante comprobar la positiva ejecución de las variantes, que a la postre resultaron claves para la victoria final. La inclusión de Ximo de central, la referida incorporación en el once de Azeez, la aportación del olvidado Javi Álamo y la estructurada presión tan adelantada, volvió loco a un entrenador curtido en mil batallas como Sampedro. En el plano ofensivo, los continuos apoyos dejaron atrás la anarquía de antaño. Apostar por dos atacantes como visitantes (gran acierto) dio empaque a nivel general. Todo ello sirvió, como el acopio de las hormiguitas, para acumular réditos para cuando vinieran mal dadas. Inclusive sufriendo, se apostó por una inteligente acumulación de efectivos por el centro, que neutralizó con solvencia las acometidas por banda del rival. La lección de ayer, con una victoria trabajada, pensada y elaborada, abre el debate del papel de los entrenadores, sobre todo cuando nos preguntamos por qué tantos jugadores, inocuos en el Mediterráneo, triunfan en otros conjuntos. Bravo por Fran Fernández y bravo al triunfo de la lógica, de la que algunos rehúyen por inaptitud, desconocimiento o simplemente por cabezonería. La salvación sigue estado complicada, pero ahora se navega en igualdad de condiciones.