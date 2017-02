Un tropiezo muy peligroso

La Unión Deportiva Almería B está perdiendo más puntos de lo habitual en las últimas jornadas. Los rojiblancos eran conscientes de que no tendrían un duelo nada fácil ante el quinto clasificado y los chicos de Fran Fernández no pudieron contra un rival directo en la lucha por el ascenso. Por desgracia para los jugadores rojiblancos, el gol del Huétor Tájar llegaría justo antes del tiempo de descanso. Un jarro de agua fría para los almerienses, que no estuvieron acertados en ataque durante el primer período pero se dejaron la piel. En el minuto 44 conseguía marcar Alberto Sánchez para los suyos. Tras la reanudación, intentaría buscar la igualada y voletar el marcador el filial, pero no hubo suerte. El Almería B tuvo el empate en una jugada en la que un local despejó el esférico bajo palos. Con este resultado, el cuadro rojiblanco pierde la segunda posición y el conjunto hueteño, que sigue quinto, se le pone ahora a solamente dos puntos y con ganas de entrar en play off.