"En los últimos días hay acercamientos con Puertas"

Más información Navidades en las que había fútbol

-Nos despedimos ya de 2016, ¿con qué sabor deportivo?

-Ha sido un mal año para nosotros, hemos tenido bastantes malos resultados. Se consiguió la permanencia en junio después de hacer un buen final de temporada, pero el equipo estuvo sufriendo hasta el final y ése no era el objetivo. En esta campaña, no queríamos pasar tantos apuros para mantenernos y a día de hoy, estamos en una situación delicada y esperemos que en 2017 pueda cambiar la dinámica y seamos un equipo mucho más competitivo y que consiga más puntos.

-¿Qué le pasa al Almería que no se adapta a Segunda?

-Creemos que como equipo hemos ido mejorando a lo largo de la temporada, sobre todo en casa. Fuera sí que tenemos un déficit importante, hay que mejorar mucho desde ya. Nos queda mucho que trabajar, sobre todo a balón parado que es nuestro gran lastre.

-¿Va a ser mejor 2017?

-Todos confiamos en que así sea. Cuando finaliza un año y empieza otro, todos nos ilusionamos y tenemos nuestras expectativas. Esperemos que el 2017 sea mucho mejor.

-El descenso puede ser real.

-Somos conscientes de la situación tan delicada en la que estamos, dentro de una liga muy igualada, en la que hay muy poca distancia entre el descenso y el ascenso. A partir de ahí, estamos responsabilizados con la situación y creemos que hay materia prima suficiente para hacer una vuelta segunda vuelta.

-De momento no hay fichajes.

-El plazo se abre el día 2, hace unas semanas se fue Dubarbier y ya comentamos que queríamos rebajar en algún número a los integrantes de la plantilla. Igual que es posible que haya alguna salida más, también habrá fichajes.

-Se habla en Zaragoza es de un trueque Chuli-Juan Muñoz.

-Se comentó que cabía la posibilidad de que Chuli pudiera salir y estamos trabajando en buscar alternativas. No es fácil encontrar sustitutos de su nivel, pero a nivel de hacer un intercambio de jugadores no se ha planteado nada, no hay nada.

-¿Qué busca exactamente la secretaría técnica para reforzar la plantilla?

-Además de reducirla, tenemos claro que necesitamos jugadores que nos den un plus de competitividad y que tengan unas características diferentes. Intentaremos subsanar carencias, sobre todo en los partidos de fuera de casa en los que se requiere más experiencia.

-¿Soriano sigue con crédito?

-Sí, es un hombre muy importante a nivel de club. Creemos que está haciendo un gran trabajo, independientemente de que los resultados no son los que queremos. Es la persona idónea para llevar las riendas del equipo.

-¿Se le ha ido al club el tema de Antonio Puertas?

-Desde hace bastantes meses estamos trabajando en él, pero hubo una situación que lo marcó todo, el cambio de representante de Antonio pudo perjudicar. En las últimas semanas ha habido acercamientos y somos optimistas de cara al futuro. Creemos que va a continuar con nosotros.

-La renovación de Joaquín sí es un buen tanto.

-Fue más fácil y más rápido. Es un jugador que ha crecido en el club y estamos muy contentos de la evolución que está teniendo. Fue una gran noticia para todos.

-En enero quedan muchos jugadores libres.

-Se está trabajando en la renovación de algunos de ellos, hay algunas situaciones más fáctibles de llegar a un acuerdo que otras. Somos conscientes de que en esta categoría hay muchos equipos que tienen jugadores que acaban contrato y confiamos en la profesionalidad y en el compromiso de los futbolistas. Lógicamente, el club mirará por sus intereses y por las alternativas de futuro.

-Uno de los que queda libre es Ximo, que no parece que vaya a renovar ¿se le puede sacar tajada en enero?

-A día de hoy, no ha llegado ninguna oferta y no nos planteamos nada. Ximo es otro de los jugadores de los que hablamos para renovar, el fútbol es impredecible y nos sabemos qué va a pasar a partir de mañana.

-Nadie se explica lo que ocurre fuera de casa.

-Después de casi una vuelta entera disputada, se pueden hacer análisis. Creemos que los resultados son pobres y tenemos que mejorar muchos aspectos, no sólo a nivel competitivo, sino también a nivel mental. Son muchos los errores que provocan que no llevemos los puntos que deberíamos.

-¿Se salva el Almería?

-Sí, por supuesto que sí.

-Se le ve muy cómodo en el club, otro año más aquí.

-Trabajar en lo que más te gusta en la ciudad en la que vives, es de ser un privilegiado. Estoy muy agradecido al club, en este caso a la familia García. Tengo una responsabilidad y voy a trabajar para lograr los objetivos.