No valen las medias tintas

Pudiera parecer que peco de osadía, pero no les mentiría si les digo que este es uno de los encuentros más importantes de la temporada. Por el rival y por el contexto. La transcendencia de este duelo frente al Alcorcón es tal, que un resultado u otro puede insuflar aire al equipo o dejarlo al borde del k.o. Esta tarde visita el Estadio de los Juegos Mediterráneos el equipo que ahora mismo marca el corte que establecerá la cribA en mayo de quiénes han hecho méritos para competir en la categoría de plata y quiénes no se lo han ganado. Antes del inicio son cuatro los puntos que separan a los alfareros de los rojiblancos, que pudieran ser uno dos horas más tarde. Sin embargo, la experiencia dictamina que más vale no adelantar acontecimientos.

Sería alto beneficioso para la entidad que preside Alfonso García, ahora más centrado en sus negocios, recuperar el fortín que un día fue su estadio. Media salvación, con el calendario queriendo que siete de los doce choques sean como local, pasa por ahí. Y qué mejor que empezar que hoy. La UD Almería no gana al calor de su afición desde enero y no está en la posición de permitirse una cuarta jornada seguida sin vencer en casa.

Una semana más de trabajo valdrá para poner a examen la evolución del equipo bajo el mandato de Luis Miguel Ramis. Aunque la premura de sumar se antepone sobre cualquier otro análisis, bien es cierto que se espera que el equipo se pueda parecer más al del último cuarto de hora del Ciudad de Valencia. Porque el descenso quedará más lejos de esa forma. Está por ver si los jugadores saben traducir sobre el verde todos esos conceptos que el tarraconense machaca mañana tras mañana en el anexo. Otro de los aspectos que no están del todo claro son los once elegidos por el técnico en su puesta de gala en el Mediterráneo como entrenador rojiblanco. Parece que lo único fijo es que vuelva Borja a la medular superados los problemas físicos que arrastraba la semana pasada. Se desconoce, casi por completo, si Joaquín seguirá en la sala de máquinas o volverá a la demarcación donde mejores prestaciones ha dado este curso. Si no regresa, Trujillo, muy desafortunado en su vuelta a Valencia, formará pareja de centrales con Ximo. Si regresa, el movimieno de piezas amenaza a ser mayor. Más allá de dotar al equipo de un planteamiento más ofensivo, dispondría de futbolistas con mejor trato de balón para afianzar su idea. Una de las opciones pasa por introducir a Corona y no mover a Azeez de la punta de lanza del trivote. La otra, con total seguridad la más atrevida, sería alinear a Pozo en una línea de tres junto a Puertas y Fidel y retrasar a Azeez junto a Borja.

Sea como fuere, la batalla de hoy se antoja concluyente para el devenir de los acontecimientos futuros. Lo que hay en juego esta tarde son más de tres puntos. La consecución de una hipotética victoria acercaría de forma considerable la salida de la zona cero. El corte del descenso se pondría solo a un punto y se metería en la pomada a un club que está hecho un mar de dudas por la mala dinámica que arrastra. Por ende, y tras el empate a cero en Santo Domingo, se le ganaría el average al que sería desde ya un rival más directo aún. Un dos por uno que no podría ser más beneficioso para los intereses unionistas. Un golpe sobre la mesa de cara a las once jornadas que restarían. Y la confianza por las nubes para el choque de la próxima semana ante el Nástic en el Nou Estadi, igual de decisivo que el de esta tarde.

La oportunidad que el calendario le ha puesto a la UD Almería se aprecia espléndida. Visita el templo capitalino el tercer peor equipo a domicilio, después del conjunto de Ramis y del Rayo Vallecano (otra de las entidades implicadas en la quema), y eso debe ser aprovechado. El bache de resultados y de juego que atraviesan los de Velázquez debe ser explotada para asestarle un golpe que los introduzca de lleno en la lucha por la permanencia. Esas dudas lógicas cuando no te sale nada deben acrecentarlas en el choque vespertino los rojiblancos. La UD Almería ha tenido la fortuna de jugarse su futuro ante rivales directos y ahora debe dar el callo. Para bien o para mal, estar más cerca o no de la salvación depende de ellos mismos. Y eso es mucho.