Otra vez como punto de inflexión

Después de encadenar cuatro derrotas consecutivas y de haber sumado solamente un punto de en siete jornadas, el Club Deportivo El Ejido está obligado a reencontrarse con el triunfo en el duelo que le medirá hoy al San Fernando en Santo Domingo a partir de las 17:00 horas. La reacción celeste no puede aplazarse más, ya que tras caer en el feudo del Granada B por 3-1 el sábado pasado, los de Alberto González cayeron a puestos de descenso, situación que los ejidenses quieren enmendar cuanto antes para no sufrir el típico nerviosismo de verse en dichas plazas.

Veinte puntos se han dejado por el camino en los últimos siete partidos que han disputado los del Poniente almeriense, por lo que no cabe duda que necesitan dar un golpe de timón y cambiar radicalmente su dinámica. Y eso esperan hacer frente a un conjunto isleño ante el que precisamente lograron la primera victoria de presente temporada, por 2-3, siendo su punto de inflexión para empezar a caminar por la senda de resultados más positivos. Hoy, los celestes, pretenden volver a cerrar de nuevo un bache negativo ante los gaditanos, pero no lo van a tener nada fácil, ya que los azulinos han ido de menos a más en la competición y son un oponente muy complicado. Los de Ñoño Méndez están a cinco puntos de las posiciones de play off de ascenso, por lo que su ambición, a día de hoy, es muy distinta a la del CD El Ejido.

A pesar de los malos resultados de las últimas semanas, González pedía esta semana calma y confianza. De hecho, el malagueño anunciaba que no se verán cambios importantes en el once que jugó ante el filial granadino, por lo que todo hace indicar a que seguirá confiando en David Fernández en el eje de la zaga junto con Admonio. Para esta cita recupera a Sofian, que se perdió la pasada jornada por sanción, y tiene las dudas de Alfonso, que acaba de de salir de un proceso gripal, y Neto, con molestias en la rodilla.